Експерт розповів, як українські спецслужби використовують «Телеграм» проти росіян

Упродовж останніх років російська розвідка вербує через Telegram агентів для здійснення шпигунства, підпалів та інших злочинів

Павло Бєлоусов переконаний, що російський месенджер можна використовувати проти ворога

Українські спецслужби використовують популярний месенджер «Телеграм» для боротьби з російськими загарбниками та їхніми агентами. Зокрема, вони публікують фейкові повідомлення та оголошення, щоб викрити пособників ворога серед українців. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Телеграм»: бути чи не бути? Чому влада боїться видалити «додаток ФСБ».

Експерт з цифрової безпеки Павло Бєлоусов відзначає, що одним з найефективніших способів використання українськими спецслужбами «Телеграму» є полювання на ворога «на живця». Він наголосив, що такий метод існує вже десятки, якщо не сотні років.

«Наприклад, наші спецслужби можуть самі публікувати якісь оголошення, як було з історією зі «старлінками»: тобто активізуватися в пошуку людей, які готові виконувати ту чи іншу роботу – наприклад, підпали чи наведення», – зауважує експерт.

Водночас Бєлоусов наголосив, що всередині самого «Телеграму» багато заблокувати не вдасться. «Хіба що перехоплювати розмови за допомогою спеціальних шпигунських пристроїв та програм. Але це треба слідкувати за конкретними особами, що є дорого, складно і кожному користувачу «Телеграму» таке обладнання на телефон не встановиш», – додав він.

Як відомо, народні депутати найближчим часом можуть внести до парламентської зали законопроєкт №11115. Фактично він має на меті врегулювати роботу месенджера Telegram в Україні. Через це серед депутатів виникло чимало розбіжностей.

Нагадаємо, на початку березня соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила результати цікавого дослідження щодо ставлення українців до ймовірного блокування «Телеграму». Згідно з результатами опитування, 76% респондентів виступають проти повного блокування «Телеграму» в Україні, 16% таку ідею схвалюють. Натомість більше половини опитаних – 52% – підтримують посилення нагляду за месенджером з боку правоохоронних органів, а 41% – проти цього.

Більшість українців (72%) переконана, що месенджер з російським корінням ніяк не впливає на їхню особисту безпеку і лише 8% вважають зворотне. Але якщо стосовно власної цифрової безпеки українці не надто переживають, то загрозу від «Телеграму» нацбезпеці допускають: одразу 28% опитуваних вважають, що месенджер негативно на неї впливає. Хоча все одно близько третини впевнені, що все це вигадки.

До слова, керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що ще у 2024 році виступав з ініціативою щодо регулювання роботи Telegram в Україні. В ефірі телемарафону він пояснив, що мова йде не про повне блокування платформи, а про її впорядкування та технічне обмеження швидкості