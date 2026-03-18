Експерт розповів, як українські спецслужби використовують «Телеграм» проти росіян

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Експерт розповів, як українські спецслужби використовують «Телеграм» проти росіян
Упродовж останніх років російська розвідка вербує через Telegram агентів для здійснення шпигунства, підпалів та інших злочинів
фото: СБУ (ілюстративне)

Павло Бєлоусов переконаний, що російський месенджер можна використовувати проти ворога

Українські спецслужби використовують популярний месенджер «Телеграм» для боротьби з російськими загарбниками та їхніми агентами. Зокрема, вони публікують фейкові повідомлення та оголошення, щоб викрити пособників ворога серед українців. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Телеграм»: бути чи не бути? Чому влада боїться видалити «додаток ФСБ».

Експерт з цифрової безпеки Павло Бєлоусов відзначає, що одним з найефективніших способів використання українськими спецслужбами «Телеграму» є полювання на ворога «на живця». Він наголосив, що такий метод існує вже десятки, якщо не сотні років.

«Наприклад, наші спецслужби можуть самі публікувати якісь оголошення, як було з історією зі «старлінками»: тобто активізуватися в пошуку людей, які готові виконувати ту чи іншу роботу – наприклад, підпали чи наведення», – зауважує експерт.

Водночас Бєлоусов наголосив, що всередині самого «Телеграму» багато заблокувати не вдасться. «Хіба що перехоплювати розмови за допомогою спеціальних шпигунських пристроїв та програм. Але це треба слідкувати за конкретними особами, що є дорого, складно і кожному користувачу «Телеграму» таке обладнання на телефон не встановиш», – додав він.

Як відомо, народні депутати найближчим часом можуть внести до парламентської зали законопроєкт №11115. Фактично він має на меті врегулювати роботу месенджера Telegram в Україні. Через це серед депутатів виникло чимало розбіжностей.

Нагадаємо, на початку березня соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила результати цікавого дослідження щодо ставлення українців до ймовірного блокування «Телеграму». Згідно з результатами опитування, 76% респондентів виступають проти повного блокування «Телеграму» в Україні, 16% таку ідею схвалюють. Натомість більше половини опитаних – 52% – підтримують посилення нагляду за месенджером з боку правоохоронних органів, а 41% – проти цього.

Більшість українців (72%) переконана, що месенджер з російським корінням ніяк не впливає на їхню особисту безпеку і лише 8% вважають зворотне. Але якщо стосовно власної цифрової безпеки українці не надто переживають, то загрозу від «Телеграму» нацбезпеці допускають: одразу 28% опитуваних вважають, що месенджер негативно на неї впливає. Хоча все одно близько третини впевнені, що все це вигадки.

До слова, керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що ще у 2024 році виступав з ініціативою щодо регулювання роботи Telegram в Україні. В ефірі телемарафону він пояснив, що мова йде не про повне блокування платформи, а про її впорядкування та технічне обмеження швидкості

Читайте також

Ярослав Юрчишин вважає, що влада не заборонятиме месенджер через страх критики перед майбутніми виборами
«Всі готуються до виборів». Нардеп розповів, чому влада не хоче відключити «Телеграм»
Сьогодні, 19:05
Якщо закон буде ухвалено, Україна може звернутися до Apple Store і Google Play, щоб ті заблокували Telegram
Нардепи пояснили, чому Україна не може повністю відключити «Телеграм»
Сьогодні, 17:45
Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Затримано агентку РФ, яка готувала теракт у центрі Дніпра
Сьогодні, 13:53
Минулого місяця російська влада почала посилювати обмеження роботи месенджера
Росія оштрафувала Telegram на понад $400 тис.
16 березня, 15:17
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави
Коригував удари росіян по Дніпру: СБУ викрила дезертира
16 березня, 11:05
Фігуранту загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
Готував вбивство Білецького. СБУ викрила ворожого агента
13 березня, 10:46
Агентка пропонувала куратору з РФ використовувати її помешкання як приховану «перевальну базу» для російських диверсійно-розвідувальних груп
Затримано агентку ФСБ, яка намагалася підірвати ТЦК на Донеччині і втекти до РФ
5 березня, 10:12
Чоловік отримував вказівки від замовника через месенджер Telegram
Суд виніс вирок диверсанту, який за $100 підпалив релейну шафу «Укрзалізниці» на Київщині
25 лютого, 08:38
Для ліквідації потенційних жертв фігуранти розробляли різні варіанти замахів
$100 тис. за вбивство. Викрито групу, яка готувала резонансні злочини в Україні
20 лютого, 10:25

Експерт розповів, як українські спецслужби використовують «Телеграм» проти росіян
Експерт розповів, як українські спецслужби використовують «Телеграм» проти росіян
«Всі готуються до виборів». Нардеп розповів, чому влада не хоче відключити «Телеграм»
«Всі готуються до виборів». Нардеп розповів, чому влада не хоче відключити «Телеграм»
Нардепи пояснили, чому Україна не може повністю відключити «Телеграм»
Нардепи пояснили, чому Україна не може повністю відключити «Телеграм»
Верховна Рада взялася обмежувати «Телеграм». Про що сперечаються депутати
Верховна Рада взялася обмежувати «Телеграм». Про що сперечаються депутати
Міноборони запускає перший центр для впровадження штучного інтелекту у війську
Міноборони запускає перший центр для впровадження штучного інтелекту у війську
Великі ризики для нацбезпеки. Японія попередила Україну через китайське обладнання
Великі ризики для нацбезпеки. Японія попередила Україну через китайське обладнання

«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Сьогодні, 19:53
«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії
Сьогодні, 16:06
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Сьогодні, 14:10
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
Сьогодні, 13:44
Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Сьогодні, 10:10
В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Сьогодні, 05:59

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
