«Всі готуються до виборів». Нардеп розповів, чому влада не хоче відключити «Телеграм»

Голова комітету Верховної Ради зі свободи слова пропонує владі обмежити свою офіційну комунікацію в «Телеграмі»

Українська влада боїться блокувати Telegram через активну підготовку до виборів. У разі обмеження популярного месенджера, його користувачі можуть почати критикувати політиків. Таку думку висловив очільник комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин в коментарі «Главкому».

Як відомо, народні депутати найближчим часом можуть внести до парламентської зали законопроєкт №11115. Фактично він має на меті врегулювати роботу месенджера Telegram в Україні. Через це серед депутатів виникло чимало розбіжностей. Юрчишин, який є одним з послідовних лобістів заборони «Телеграму», скептично ставиться до того, що держава займатиме в цьому питанні більш активну позицію.

«МВС, СБУ, ГУР давно вже говорили про потребу якщо не заборони, то деанонімізації телеграм-каналів, – нагадує Юрчишин. – Бо нинішня ситуація суттєво ускладнює розслідування не лише злочинів проти державної безпеки, а і полегшує розповсюдження наркотиків, дитячої порнографії та цілого ряду інших злочинних дій. Але всі готуються до виборів і перекривати найпопулярніший канал комунікації ніхто не готовий. Влада боїться, що люди, які користуються популярним месенджером, у разі спроб обмежень почнуть її критикувати».

Юрчишин вважає, що один з найпростіших кроків, який держава може зробити вже зараз навіть без застосування якихось каральних механізмів, – це обмежити офіційну комунікацію в месенджері.

«Тим самим людям буде поданий сигнал, що – це російська мережа, ФСБ має доступ до її даних, тому там нема каналів ані президента, ані голови Офісу президента, ані прем'єр-міністра… Хіба що СБУ та Нацпол там можуть діяти, бо той же чат «Спали ФСБшника» має перебувати саме на території ворога», – пояснив депутат.

Нагадаємо, на початку березня соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила результати цікавого дослідження щодо ставлення українців до ймовірного блокування «Телеграму». Згідно з результатами опитування, 76% респондентів виступають проти повного блокування «Телеграму» в Україні, 16% таку ідею схвалюють. Натомість більше половини опитаних – 52% – підтримують посилення нагляду за месенджером з боку правоохоронних органів, а 41% – проти цього.

Більшість українців (72%) переконана, що месенджер з російським корінням ніяк не впливає на їхню особисту безпеку і лише 8% вважають зворотне. Але якщо стосовно власної цифрової безпеки українці не надто переживають, то загрозу від «Телеграму» нацбезпеці допускають: одразу 28% опитуваних вважають, що месенджер негативно на неї впливає. Хоча все одно близько третини впевнені, що все це вигадки.

До слова, керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що ще у 2024 році виступав з ініціативою щодо регулювання роботи Telegram в Україні. В ефірі телемарафону він пояснив, що мова йде не про повне блокування платформи, а про її впорядкування та технічне обмеження швидкості