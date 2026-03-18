«Всі готуються до виборів». Нардеп розповів, чому влада не хоче відключити «Телеграм»

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
«Всі готуються до виборів». Нардеп розповів, чому влада не хоче відключити «Телеграм»
Ярослав Юрчишин вважає, що влада не заборонятиме месенджер через страх критики перед майбутніми виборами
Голова комітету Верховної Ради зі свободи слова пропонує владі обмежити свою офіційну комунікацію в «Телеграмі»

Українська влада боїться блокувати Telegram через активну підготовку до виборів. У разі обмеження популярного месенджера, його користувачі можуть почати критикувати політиків. Таку думку висловив очільник комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин в коментарі «Главкому».

Як відомо, народні депутати найближчим часом можуть внести до парламентської зали законопроєкт №11115. Фактично він має на меті врегулювати роботу месенджера Telegram в Україні. Через це серед депутатів виникло чимало розбіжностей. Юрчишин, який є одним з послідовних лобістів заборони «Телеграму», скептично ставиться до того, що держава займатиме в цьому питанні більш активну позицію. 

«МВС, СБУ, ГУР давно вже говорили про потребу якщо не заборони, то деанонімізації телеграм-каналів, – нагадує Юрчишин. – Бо нинішня ситуація суттєво ускладнює розслідування не лише злочинів проти державної безпеки, а і полегшує розповсюдження наркотиків, дитячої порнографії та цілого ряду інших злочинних дій. Але всі готуються до виборів і перекривати найпопулярніший канал комунікації ніхто не готовий. Влада боїться, що люди, які користуються популярним месенджером, у разі спроб обмежень почнуть її критикувати».

Юрчишин вважає, що один з найпростіших кроків, який держава може зробити вже зараз навіть без застосування якихось каральних механізмів, – це обмежити офіційну комунікацію в месенджері.

«Тим самим людям буде поданий сигнал, що – це російська мережа, ФСБ має доступ до її даних, тому там нема каналів ані президента, ані голови Офісу президента, ані прем'єр-міністра… Хіба що СБУ та Нацпол там можуть діяти, бо той же чат «Спали ФСБшника» має перебувати саме на території ворога», – пояснив депутат.

Нагадаємо, на початку березня соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила результати цікавого дослідження щодо ставлення українців до ймовірного блокування «Телеграму». Згідно з результатами опитування, 76% респондентів виступають проти повного блокування «Телеграму» в Україні, 16% таку ідею схвалюють. Натомість більше половини опитаних – 52% – підтримують посилення нагляду за месенджером з боку правоохоронних органів, а 41% – проти цього.

Більшість українців (72%) переконана, що месенджер з російським корінням ніяк не впливає на їхню особисту безпеку і лише 8% вважають зворотне. Але якщо стосовно власної цифрової безпеки українці не надто переживають, то загрозу від «Телеграму» нацбезпеці допускають: одразу 28% опитуваних вважають, що месенджер негативно на неї впливає. Хоча все одно близько третини впевнені, що все це вигадки.

До слова, керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що ще у 2024 році виступав з ініціативою щодо регулювання роботи Telegram в Україні. В ефірі телемарафону він пояснив, що мова йде не про повне блокування платформи, а про її впорядкування та технічне обмеження швидкості

Читайте також:

Читайте також

Якщо закон буде ухвалено, Україна може звернутися до Apple Store і Google Play, щоб ті заблокували Telegram
Нардепи пояснили, чому Україна не може повністю відключити «Телеграм»
Сьогодні, 17:45
У своїй промові Орбан заявив, що Угорщина не дозволить втягнути себе у війну
«Угорці вирішать: я чи Зеленський» – Орбан зробив гучну заяву про вибори
15 березня, 19:48
Стосунки між прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та лідером опозиції Петером Мадяром перебувають у фазі гострого протистояння напередодні парламентських виборів
Зеленський поділився очікуваннями від виборів в Угорщині
15 березня, 11:10
Кнаус заявив, що приймає вибір односельців і залишиться на посаді
У Баварії чиновник відмовився брати участь у виборах, але виграв їх
10 березня, 20:44
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Копенгаген прискорив вибори на тлі дискусій навколо Гренландії
Прем’єрка Данії оголосила дострокові парламентські вибори: деталі
26 лютого, 15:40
Чоловік отримував вказівки від замовника через месенджер Telegram
Суд виніс вирок диверсанту, який за $100 підпалив релейну шафу «Укрзалізниці» на Київщині
25 лютого, 08:38
«Укрпошта» готова забезпечити голосування військових на фронті – Смілянський
«Укрпошта» готова забезпечити голосування військових на фронті – Смілянський
22 лютого, 00:28
Telegram активно використовується російськими військовими в Україні для зв’язку
Росія передумала блокувати Telegram своїм військовим
20 лютого, 15:16
Паніотто вважає, що розмежувати вибори та референдум не зможемо
Соціолог оцінив наслідки поєднання референдуму щодо миру з виборами
19 лютого, 08:44

Телеком

«Всі готуються до виборів». Нардеп розповів, чому влада не хоче відключити «Телеграм»
«Всі готуються до виборів». Нардеп розповів, чому влада не хоче відключити «Телеграм»
Нардепи пояснили, чому Україна не може повністю відключити «Телеграм»
Нардепи пояснили, чому Україна не може повністю відключити «Телеграм»
Верховна Рада взялася обмежувати «Телеграм». Про що сперечаються депутати
Верховна Рада взялася обмежувати «Телеграм». Про що сперечаються депутати
Міноборони запускає перший центр для впровадження штучного інтелекту у війську
Міноборони запускає перший центр для впровадження штучного інтелекту у війську
Великі ризики для нацбезпеки. Японія попередила Україну через китайське обладнання
Великі ризики для нацбезпеки. Японія попередила Україну через китайське обладнання
Росія оштрафувала Telegram на понад $400 тис.
Росія оштрафувала Telegram на понад $400 тис.

Новини

«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії
Сьогодні, 16:06
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Сьогодні, 14:10
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
Сьогодні, 13:44
Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Сьогодні, 10:10
В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Сьогодні, 05:59
Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Вчора, 17:27

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
