Нацрада з питань телебачення та радіомовлення побачила ризики в блокуванні «Телеграму» в Україні

glavcom.ua
«Можливе блокування Telegram може негативно вплинути на свободу слова»

Блокування месенджера Telegram в Україні є найрадикальнішим заходом, який потребує особливо ретельного обґрунтування. Обмеження його роботи може негативно вплинути і на свободу слова, і на діяльність частини медіасуб’єктів. Таку позицію в коментарі «Главкому» висловила Національна рада з питань телебачення та радіомовлення щодо законопроєкту №11115, який фактично пропонує врегулювати роботу популярного месенджера.

Нацрада, яка здійснює регулювання у сфері медіа, наголошує, що у контексті свободи поширення інформації та свободи слова будь-які рішення мають бути виваженими, пропорційними та юридично обґрунтованими.

«Найскладніше питання в цій ситуації – це баланс між свободою слова та інтересами національної безпеки. Слід враховувати, що Україна не має технічної можливості блокувати окремі акаунти або канали в Telegram, оскільки це іноземна платформа. Такі рішення може ухвалювати лише власник платформи – Павло Дуров та його компанія», – повідомляє регулятор.

З технічної точки зору в Україні можливе лише блокування всієї платформи на території держави, а не окремих її сегментів. Саме тому, як вказує Нацрада, питання пропорційності тут є вирішальним.

«Очевидно, що в разі ухвалення, наприклад, санкційного рішення про блокування всієї платформи (оскільки інших механізмів чинне законодавство фактично не передбачає), це матиме вплив на свободу слова та діяльність телеграм-каналів, зареєстрованих як онлайн-медіа. Вплив, безумовно, буде негативним, адже це створить перешкоди для їхньої роботи та може призвести або до припинення діяльності окремих медіа, або до суттєвих обмежень їх функціонування», – пояснює регулятор.

Нацрада наголошує, що ключовим питанням є те, наскільки рівень загроз національній безпеці переважає необхідність забезпечення діяльності суб’єктів у сфері медіа на цій платформі, а також реалізацію права громадян на свободу поширення та доступ до інформації в контексті Telegram. Регулятор наголошує, що питання про обмеження роботи популярного месенджера обговорюється не перший рік.

«Зокрема, звертається увага на те, що Telegram позиціонується як продукт, пов’язаний із державою-агресором, про що публічно заявляють представники спецслужб. У цьому контексті постає питання послідовності державної політики. Якщо в Україні забороняються або обмежуються такі ІТ-продукти, як Kaspersky (російське програмне забезпечення у сфері кібербезпеки) чи 1С:Бухгалтерія (російська програма для ведення бухгалтерського обліку, податкової звітності та фінансової документації підприємств), де виробником і суб’єктом технічної підтримки є держава-агресор, з огляду на пов’язані з цим безпекові ризики виникає питання, чому інші продукти, щодо яких також заявляють про потенційні загрози, продовжують функціонувати без обмежень?» – наголошує регулятор.

Водночас Національна рада з питань телебачення та радіомовлення наголошує, що будь-яке таке рішення може бути оскаржене в судовому порядку, і остаточну оцінку його правомірності може надати суд. Наразі невідомо, чи будуть ухвалені відповідні рішення.

«Станом на сьогодні, по суті, існує лише санкційний механізм можливого обмеження, оскільки в Україні відсутній окремий регулятор для соціальних мереж та платформ спільного доступу до інформації. Національна рада є медійним регулятором і здійснює нагляд лише за діяльністю тих суб’єктів на платформах, які перебувають у межах нашої юрисдикції. Самі ж платформи як окремі суб’єкти фактично перебувають поза комплексним і системним правовим регулюванням в Україні, оскільки відповідної законодавчої моделі наразі не сформовано», – пояснює Нацрада.

Як відомо, народні депутати найближчим часом можуть внести до парламентської зали законопроєкт №11115. Фактично він має на меті врегулювати роботу месенджера Telegram в Україні. Через це серед депутатів виникло чимало розбіжностей.

Нагадаємо, на початку березня соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила результати цікавого дослідження щодо ставлення українців до ймовірного блокування «Телеграму». Згідно з результатами опитування, 76% респондентів виступають проти повного блокування «Телеграму» в Україні, 16% таку ідею схвалюють. Натомість більше половини опитаних – 52% – підтримують посилення нагляду за месенджером з боку правоохоронних органів, а 41% – проти цього.

Більшість українців (72%) переконана, що месенджер з російським корінням ніяк не впливає на їхню особисту безпеку і лише 8% вважають зворотне. Але якщо стосовно власної цифрової безпеки українці не надто переживають, то загрозу від «Телеграму» нацбезпеці допускають: одразу 28% опитуваних вважають, що месенджер негативно на неї впливає. Хоча все одно близько третини впевнені, що все це вигадки.

