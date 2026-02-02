Як верифікувати термінали Starlink: оприлюднено інструкцію

Верифікувати термінал можна буде з 3 лютого для фізичних осіб та ФОП і на порталі «Дія» для юридичних осіб

Щоб термінали Starlink працювали стабільно, але не працювали у ворога, Україна впроваджує whitelist-режим – перелік перевірених терміналів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінцифри.

«Усе, що потрібно зробити, – один раз через ЦНАП або портал Дія підтвердити, що термінал належить саме вам. Неверифіковані буде відключено. Це питання безпеки та контролю звʼязку під час війни», – йдеться в заяві.

Послуга в ЦНАП почне працювати з 3 лютого для фізичних осіб та ФОП і на порталі «Дія» для юридичних осіб. Варто зазначити, що процедура верифікації стосується виключно фізичних та юридичних користувачів, оскільки для Сил оборони вже діє окремий захищений алгоритм.

Фізична особа або ФОП

1. Знайдіть дані вашого Starlink

Вони вказані на коробці або в налаштуваннях вашого акаунту:

KIT-номер (серійний номер комплекту) за наявності;

UTID (унікальний ідентифікатор антени) або Dish ID;

Номер облікового запису користувача на порталі Starlink (за наявності).

2. Підготуйте документи

Залежно від того, на кого зареєстрований термінал, візьміть із собою:

Паспорт (книжечка або ID-картка).

РНОКПП (ідентифікаційний код).

3. Завітайте до найближчого ЦНАПу

Зверніться до адміністратора із запитом на внесення Starlink у whitelist. Процедура безоплатна. Адміністратор перевірить документи та прийме заявку. Опісля ваш термінал буде внесено до білого списку й він продовжить працювати без обмежень.

Ліміти:

Максимум один термінал – без фізичної наявності пристрою.

Максимум три термінали на одну особу – за умови фізичного показування пристроїв.

Для бізнесу (юридичних осіб)

Для компаній процедура повністю цифрова через портал «Дія».

Які дані треба мати під рукою:

KIT-номер термінала (серійний номер комплекту) за наявності.

UTID термінала (унікальний ідентифікатор антени) або Dish ID.

Номер облікового запису користувача на порталі Starlink.

Як подати заяву на порталі «Дія»:

Зайдіть на портал «Дія» та авторизуйтеся за допомогою КЕП юридичної особи.

Знайдіть послугу Повідомлення про використання терміналів Starlink.

Система автоматично підтягне дані про компанію з реєстрів. Вам потрібно вручну внести дані про термінали та номер облікового запису.

Перевірте сформовану заяву та підпишіть її КЕПом.

Заява автоматично передається до Мінцифри.

Ліміти:

до 10 терміналів – для звичайних юридичних осіб;

без обмежень – для підприємств зі статусом критично важливих.

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink. Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали. Варто зазначити, що військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно – для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через Delta.