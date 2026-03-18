Нардепи пояснили, чому Україна не може повністю відключити «Телеграм»

Якщо закон буде ухвалено, Україна може звернутися до Apple Store і Google Play, щоб ті заблокували Telegram

Повністю заблокувати «Телеграм» в Україні фактично неможливо. Навіть у разі блокування застосунку українці знайдуть спосіб ним користуватися. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Телеграм»: бути чи не бути? Чому влада боїться видалити «додаток ФСБ».

Нардеп Микола Княжицький, який є автором законопроєкту №11115 про регулювання роботи месенджера, визнає, що Україна наразі не має змоги заблокувати Telegram. «Звісно, якщо буде прийнято відповідний закон, можна звернутися до Apple Store і Google Play, щоб вони заблокували певні додатки, але українці все одно знайдуть способи ними користуватися через VPN», – каже він.

Особливу увагу саме «Телеграму», на думку Княжицького, варто приділити навіть не стільки через його російське походження, скільки через монополію на українському ринку.

«Телеграм» присутній у всіх країнах: просто якщо в Польщі, Чехії, Франції, чи Німеччини він охоплює від 5 до 30% аудиторії, то у нас – під 90%, – зауважує нардеп. – І тому саме через нього найбільше вербують, він дуже зручний для створення ботів. Якби ж у нас покриття «Телеграму» складало 30-40%, як в європейських країнах, жодної проблеми б не було. До його розкрутки доклала руку сама влада, яка вирішила використовувати цей месенджер для своєї політичної пропаганди, присадила на «Телеграм» величезну кількість банків, державних сервісів, органів місцевого самоврядування і сама ж вибудувала цю монополію, яку росіяни використовують проти нас. А будь-яка монополія з таким великим покриттям потребує регулювання, бо якщо його немає, то це веде до зловживань».

Голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв також впевнений, що повністю «відключити» «Телеграм», як це можуть зробити через свій «файрвол» Росія чи Китай, Україна не в змозі. Нардеп вважає, що прийняття закону про регуляцію соціальних мереж підштовхне власника месенджера Павла Дурова до якоїсь комунікації з українськими органами.

«І це допомогло б тій же СБУ – вона могла б кидати щотижня адміністрації «Телеграму» список 100-150 каналів, які б ті просто відключали», – пояснив Потураєв.

Як відомо, народні депутати найближчим часом можуть внести до парламентської зали законопроєкт №11115. Фактично він має на меті врегулювати роботу месенджера Telegram в Україні. Через це серед депутатів виникло чимало розбіжностей.

Нагадаємо, на початку березня соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила результати цікавого дослідження щодо ставлення українців до ймовірного блокування «Телеграму». Згідно з результатами опитування, 76% респондентів виступають проти повного блокування «Телеграму» в Україні, 16% таку ідею схвалюють. Натомість більше половини опитаних – 52% – підтримують посилення нагляду за месенджером з боку правоохоронних органів, а 41% – проти цього.

Більшість українців (72%) переконана, що месенджер з російським корінням ніяк не впливає на їхню особисту безпеку і лише 8% вважають зворотне. Але якщо стосовно власної цифрової безпеки українці не надто переживають, то загрозу від «Телеграму» нацбезпеці допускають: одразу 28% опитуваних вважають, що месенджер негативно на неї впливає. Хоча все одно близько третини впевнені, що все це вигадки.

До слова, керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що ще у 2024 році виступав з ініціативою щодо регулювання роботи Telegram в Україні. В ефірі телемарафону він пояснив, що мова йде не про повне блокування платформи, а про її впорядкування та технічне обмеження швидкості