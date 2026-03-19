Як відучити українців від «Телеграму». Експерт з цифрової безпеки дав пораду

Павло Бєлоусов радить владі закрити свої телеграм-канали

Експерт з цифрової безпеки Павло Бєлоусов вважає, що аби припинити масове користування українцями «Телеграмом», потрібно, аби звідти вийшли канали державних установ, боти різних банків та перейшли на інші платформи. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Телеграм»: бути чи не бути? Чому влада боїться видалити «додаток ФСБ».

За словами експерта, одномоментно всіх перевести у Viber чи WhatsApp не вийде, потрібен буде суттєвий перехідний період.

«І це не вирішить проблему вербування, тому що вербувальники тусуються там, де є аудиторія, – впевнений експерт. – Завтра аудиторія перейде в TikTok чи Signal – і вербувальники перебіжать туди. А якщо основним каналом для вербування стане той же Signal, де за замовчуванням є наскрізне шифрування і його адміністрація просто не знає, про що люди спілкуються в групах, то вичислити там якихось зловмисників буде ще складніше. Публічні групи в Telegram можна хоча б виявити і щось заблокувати, а в Signal можна буде без сторонніх очей планувати все, що завгодно».

Нагадаємо, очільник комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин в коментарі «Главкому» зауважив, що українська влада боїться блокувати Telegram через активну підготовку до виборів. У разі обмеження популярного месенджера, його користувачі можуть почати критикувати політиків.

Як повідомлялося, повністю заблокувати «Телеграм» в Україні фактично неможливо. Навіть у разі блокування застосунку українці знайдуть спосіб ним користуватися. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Телеграм»: бути чи не бути? Чому влада боїться видалити «додаток ФСБ».

До слова, на початку березня соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила результати цікавого дослідження щодо ставлення українців до ймовірного блокування «Телеграму». Згідно з результатами опитування, 76% респондентів виступають проти повного блокування «Телеграму» в Україні, 16% таку ідею схвалюють. Натомість більше половини опитаних – 52% – підтримують посилення нагляду за месенджером з боку правоохоронних органів, а 41% – проти цього.