Отримання картки платника податків стане простішим

Федоров: Про запуск послуги в «Дії» та ЦНАПах повідомимо незабаром

Картку платника податків можна буде отримати в «Дії». Уряд ухвалив відповідну постанову. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає «Главком».

«Картка платника податків – один із найбільш затребуваних документів у житті українців. Його вимагають при вступі в університет, відкритті рахунку в банку, влаштуванні на роботу та інших життєвих ситуаціях. Уряд ухвалив постанову, яка полегшує процес його отримання», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що скоро процес отримання картки платника податків буде максимально простим:

Онлайн: замовити документ для дитини можна буде в «Дії».

Офлайн: оформити картку платника податків для дитини можна буде в ЦНАПі.

«Після цього документ буде завжди в смартфоні. За потреби його можна роздрукувати або пошерити в цифровому форматі. Про запуск послуги в Дії та ЦНАПах повідомимо незабаром. Згодом також додамо можливість замовити е-картку платника податків для дорослих і дітей, якщо ви пошкодили або втратили документ», – додав Федоров.

До слова, Кабінет міністрів прийняв рішення, за яким оформлення європротоколу можливе через застосунок «Дія». Зазначається, що повідомлення від учасників ДТП в електронній формі матиме ту ж силу, що і в паперовому форматі.