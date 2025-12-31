Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Отримання картки платника податків стане простішим

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Отримання картки платника податків стане простішим
Скоро процес отримання картки платника податків буде максимально простим
фото: Михайло Федоров/Facebook

Федоров: Про запуск послуги в «Дії» та ЦНАПах повідомимо незабаром

Картку платника податків можна буде отримати в «Дії». Уряд ухвалив відповідну постанову. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає «Главком».

«Картка платника податків – один із найбільш затребуваних документів у житті українців. Його вимагають при вступі в університет, відкритті рахунку в банку, влаштуванні на роботу та інших життєвих ситуаціях. Уряд ухвалив постанову, яка полегшує процес його отримання», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що скоро процес отримання картки платника податків буде максимально простим:

  • Онлайн: замовити документ для дитини можна буде в «Дії».
  • Офлайн: оформити картку платника податків для дитини можна буде в ЦНАПі.

«Після цього документ буде завжди в смартфоні. За потреби його можна роздрукувати або пошерити в цифровому форматі. Про запуск послуги в Дії та ЦНАПах повідомимо незабаром. Згодом також додамо можливість замовити е-картку платника податків для дорослих і дітей, якщо ви пошкодили або втратили документ», – додав Федоров.

До слова, Кабінет міністрів прийняв рішення, за яким оформлення європротоколу можливе через застосунок «Дія». Зазначається, що повідомлення від учасників ДТП в електронній формі матиме ту ж силу, що і в паперовому форматі.

Теги: Міністерство цифрової трансформації України Дія Михайло Федоров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Термін опрацювання заявок буде скорочено з трьох діб до 24 годин
Уряд тимчасово пришвидшив бронювання працівників: перелік змін
8 грудня, 17:20
За словами Федорова, масштабування досвіду CDTO на вертикаль Сил безпеки і оборони допоможе Україні отримати перевагу у війні
У Силах безпеки і оборони з’являться понад 7 тис. цифрових офіцерів: деталі
8 грудня, 17:33
Військові придбали понад 148 тис. товарів через Brave1 Market
Військові придбали понад 148 тис. товарів через Brave1 Market
6 грудня, 03:38
Хто стане новим очільником Офісу президента? Зеленський назвав кандидатів
Хто стане новим очільником Офісу президента? Зеленський назвав кандидатів
8 грудня, 19:58
Українці можуть користуватися технологією супутникового зв’язку Direct to Cell
В Україні запрацювала нова технологія зв’язку від Starlink – Мінцифри
17 грудня, 16:44
За першу половину поточного року виторг резидентів «Дія.City» склав 267,6 млрд грн
Скільки заробляють резиденти «Дія.City»? Список найуспішніших компаній
13 грудня, 14:56
Аби скористатися послугою потрібно мати статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни
Ветерани можуть отримати в «Дії» компенсацію за автоцивілку: деталі
22 грудня, 15:58
Після запуску послуги компанії зможуть подавати заяви онлайн
Ліцензії для грального бізнесу можна буде отримати через «Дію»
24 грудня, 20:54
Пілотні проєкти 5G розгорнуть у центрах двох міст
Федоров анонсував запуск 5G у двох містах України вже в січні
29 грудня, 18:14

Телеком

Отримання картки платника податків стане простішим
Отримання картки платника податків стане простішим
Google присвятив дудл Новому року
Google присвятив дудл Новому року
Польща просить Єврокомісію покарати TikTok через відео, згенеровані штучним інтелектом
Польща просить Єврокомісію покарати TikTok через відео, згенеровані штучним інтелектом
Міноборони тестує постановку на військовий облік через «Резерв+»
Міноборони тестує постановку на військовий облік через «Резерв+»
Федоров анонсував запуск 5G у двох містах України вже в січні
Федоров анонсував запуск 5G у двох містах України вже в січні
Федоров повідомив, чи можливі вибори в Україні через «Дію»
Федоров повідомив, чи можливі вибори в Україні через «Дію»

Новини

Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
Вчора, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Вчора, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua