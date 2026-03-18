Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Верховна Рада взялася обмежувати «Телеграм». Про що сперечаються депутати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ініціатори законопроєкту про регулювання Telegram вважають, що документ дасть державі додаткові інструменти захисту
фото: picture alliance

Нардеп Княжицький вірить, що вже найближчого пленарного тижня проєкт не тільки поставлять у порядок денний, а й проголосують у першому читанні

Народні депутати найближчим часом можуть внести до парламентської зали законопроєкт №11115. Фактично він має на меті врегулювати роботу месенджера Telegram в Україні. Через це серед депутатів виникло чимало розбіжностей. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Телеграм»: бути чи не бути? Чому влада боїться видалити «додаток ФСБ».

Нардеп Микола Княжицький, який є автором ініціативи, наголошує, що його законопроєкт дасть державі додаткові інструменти захисту від ворожих інформаційних маніпуляцій. І це стосується не тільки «Телеграму». Княжицький вірить, що вже найближчого пленарного тижня проєкт не тільки поставлять у порядок денний, а й проголосують у першому читанні.

«Думаю, ми приймемо цей закон, тому що в ньому нічого страшного немає, – впевнений нардеп. – Просто люди з Офісу президента, які розглядали «Телеграм» як засіб політичної боротьби, думаю, зараз змінили свою точку зору. Цей закон дасть державі додаткові інструменти для захисту від використання ворогом різноманітних мереж передачі інформації – не лише «Телеграму», а включно з ним. Наш проєкт називають занадто м'яким та ліберальним, але, якщо буде політична воля і бажання в депутатів, його можна до другого читання зробити жорсткішим – зокрема, доповнити механізмами блокування платформ, які не виконують українське законодавство».

Законопроєктом впроваджується поняття провайдерів платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація, як окремі суб’єкти у сфері медіа. Платформи не зобов'язані проходити повну державну реєстрацію, але вони мусять мати свого офіційного представника в Україні для спілкування з державою. Якщо платформа вже зареєстрована в ЄС, окремий представник в Україні не потрібен.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення зможе вимагати від них відкрити структуру власності та джерела фінансування. Це робиться для того, аби унеможливити приналежність або фінансування платформи з держави-агресора.

«У законопроєкті сказано, що всі платформи повинні мати прозорість власності і фінансування, – пояснює суть Княжицький. – Якщо вони поширюють шкідливу для держави інформацію, то мають цю інформацію прибрати. Якщо вони цього не зроблять, передбачені різні санкції – від штрафів до заборони державним службам, органам і засобам передачі інформації використовувати ту чи іншу мережу передачі даних. Це стосується всіх мереж передачі даних».

Тим часом голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв наголошує, що законопроєкт не відповідає європейським актам. Попри це, Потураєв допускає, що проєкт №11115 можуть проголосувати в першому читанні, а потім правками додавати в нього частини з його власного.

«У четвер (19 березня) ми з керівництвом парламенту плануємо це все обговорювати: спікер Руслан Стефанчук вивчає всі напрацьовані пропозиції, і готовий в це включитися», – запевняє нардеп.

Водночас Потураєв звертає увагу на потенційні проблеми, які виникають у звʼязку з ініціативами, що регулюватимуть роботу соцмереж – невідповідність законопроєктів Акту про цифрові послуги ЄС (DSA) та Європейському акту про свободу медіа (EMFA). Україна взяла на себе зобов’язання імплементувати їх без жодних змін до кінця року.

«Вже є негативний висновок Ради Європи на мій текст, але він так само стосується і проєкту Миколи, – каже Потураєв. – Наші проєкти не відповідають двом актам Європарламенту, бо ми хочемо визнати соціальні платформи як медіа, які зараз не підпадають під дію закону «Про медіа». А європейці цього категорично не хочуть робити. І, звісно, якщо ми приймемо ці закони, вони вступлять у конфлікт з європейським законодавством. Але гіпотетично ми можемо щось прийняти в першому читанні і паралельно вести перемовини з європейцями».

Нагадаємо, на початку березня соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила результати цікавого дослідження щодо ставлення українців до ймовірного блокування «Телеграму». Згідно з результатами опитування, 76% респондентів виступають проти повного блокування «Телеграму» в Україні, 16% таку ідею схвалюють. Натомість більше половини опитаних – 52% – підтримують посилення нагляду за месенджером з боку правоохоронних органів, а 41% – проти цього.

Більшість українців (72%) переконана, що месенджер з російським корінням ніяк не впливає на їхню особисту безпеку і лише 8% вважають зворотне. Але якщо стосовно власної цифрової безпеки українці не надто переживають, то загрозу від «Телеграму» нацбезпеці допускають: одразу 28% опитуваних вважають, що месенджер негативно на неї впливає. Хоча все одно близько третини впевнені, що все це вигадки.

До слова, керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що ще у 2024 році виступав з ініціативою щодо регулювання роботи Telegram в Україні. В ефірі телемарафону він пояснив, що мова йде не про повне блокування платформи, а про її впорядкування та технічне обмеження швидкості

Теги: Микола Княжицький депутат Telegram Микита Потураєв

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Телеком

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua