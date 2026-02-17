Українці можуть верифікувати Starlink у відділенні «Нової пошти» та «Укрпошти»

Один пристрій для фізособи можна оформити дистанційно, а якщо до трьох – потрібно мати їх із собою

В Україні стартував новий етап реєстрації терміналів Starlink. Тепер фізичні особи можуть верифікувати не тільки в Центрах надання адміністративних послуг, а й у відділеннях «Нової пошти» або «Укрпошти». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінцифри.

Для верифікації потрібно надати оператору:

паспорт (ID-карта або закордонний);

РНОКПП;

KIT-номер (серійний номер комплекту);

UTID та/або Dish ID;

номер облікового запису на порталі Starlink;

посилання на портал, де можна перевірити цей номер.

Один пристрій для фізособи можна оформити дистанційно, приносити його не обовʼязково. Якщо до трьох – потрібно мати їх із собою. У середньому заява опрацьовується протягом 48 годин, але можуть бути незначні затримки через великий попит на послугу.

«На кожен термінал Starlink створюється окремий документ. Після оформлення дані автоматично передаються до Міністерства цифрової трансформації України. Відстежити статус верифікації пристрою можна в особистому кабінеті застосунку Starlink», – повідомила «Нова пошта»

Як повідомлялося, уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink. Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали. Варто зазначити, що військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно – для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через Delta.

Згодом міністр оборони Михайло Федоров наголосив, що українські військові повинні оперативно верифікувати термінали Starlink, які використовують у цілях оборони.

До слова, «Главком» пояснив, як верифікувати термінали Starlink.