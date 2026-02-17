Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Українці можуть верифікувати Starlink у відділенні «Нової пошти» та «Укрпошти»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Українці можуть верифікувати Starlink у відділенні «Нової пошти» та «Укрпошти»
У середньому заява на реєстрацію опрацьовується протягом 48 годин
фото: «Нова пошта»

Один пристрій для фізособи можна оформити дистанційно, а якщо до трьох – потрібно мати їх із собою

В Україні стартував новий етап реєстрації терміналів Starlink. Тепер фізичні особи можуть верифікувати не тільки в Центрах надання адміністративних послуг, а й у відділеннях «Нової пошти» або «Укрпошти». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінцифри.

Для верифікації потрібно надати оператору:

  • паспорт (ID-карта або закордонний);
  • РНОКПП;
  • KIT-номер (серійний номер комплекту);
  • UTID та/або Dish ID;
  • номер облікового запису на порталі Starlink;
  • посилання на портал, де можна перевірити цей номер.

Один пристрій для фізособи можна оформити дистанційно, приносити його не обовʼязково. Якщо до трьох – потрібно мати їх із собою. У середньому заява опрацьовується протягом 48 годин, але можуть бути незначні затримки через великий попит на послугу.

«На кожен термінал Starlink створюється окремий документ. Після оформлення дані автоматично передаються до Міністерства цифрової трансформації України. Відстежити статус верифікації пристрою можна в особистому кабінеті застосунку Starlink», – повідомила «Нова пошта»

Як повідомлялося, уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink. Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали. Варто зазначити, що військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно – для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через Delta.

Згодом міністр оборони Михайло Федоров наголосив, що українські військові повинні оперативно верифікувати термінали Starlink, які використовують у цілях оборони.

До слова, «Главком» пояснив, як верифікувати термінали Starlink.

Читайте також:

Теги: Укрпошта Нова пошта Starlink Міністерство цифрової трансформації України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відсоток кешбеку залежатиме від категорії товару
Уряд оновив нарахування нацкешбеку
Вчора, 17:20
СБУ застерігає: Росія намагається вербувати українців для реєстрації терміналів Starlink
СБУ застерігає: Росія намагається вербувати українців для реєстрації терміналів Starlink
12 лютого, 18:28
Українські військові зіткнулися з проблемами через відключення неверифікованих терміналів Starlink
Радник міністра оборони Флеш прокоментував проблему з відключеннями Starlink на фронті
6 лютого, 12:09
Кілька російських військових блогерів поскаржилися, що окупаційні війська більше не можуть використовувати термінали
Блокування Starlink: аналітики оцінили, як це вплине на фронт
6 лютого, 11:21
У російських окупантів почалися проблеми з підключенням до терміналів Starlink на фронті
Російські термінали Starlink заблоковано – Федоров
5 лютого, 15:36
Гендиректор «Укрпошти» пояснив, чому компанія не може платити більше своїм працівникам
Гендиректор «Укрпошти» відреагував на критику нового логотипу компанії 
5 лютого, 13:30
Ворог зупинив штурмові дії на багатьох напрямках
У РФ на фронті катастрофа після відключення Starlink: зупинено деякі штурми
5 лютого, 11:27
Федоров наголосив, що процес реєстрації Starlink для українців буде максимально простим
Верифікація терміналів Starlink в Україні: як це працюватиме
2 лютого, 10:45
У жовтні 2025 року «Укрпошта» оголосила про запуск власної мережі поштоматів
Гендиректор «Укрпошти» показав, як бореться зі своїм головним конкурентом (фото)
27 сiчня, 10:27

Телеком

Українці можуть верифікувати Starlink у відділенні «Нової пошти» та «Укрпошти»
Українці можуть верифікувати Starlink у відділенні «Нової пошти» та «Укрпошти»
Telegram буде повністю заблокований в Росії: дата
Telegram буде повністю заблокований в Росії: дата
Фейки від Grok: Європейський регулятор розпочав масштабне розслідування
Фейки від Grok: Європейський регулятор розпочав масштабне розслідування
Сили безпілотних систем перейшли на цифровий облік майна – Міноборони
Сили безпілотних систем перейшли на цифровий облік майна – Міноборони
У «Резерв+» з’явиться нова відстрочка для багатодітних батьків – Міноборони
У «Резерв+» з’явиться нова відстрочка для багатодітних батьків – Міноборони
«Радіо судного дня» упродовж доби передало десятки секретних послань: деталі
«Радіо судного дня» упродовж доби передало десятки секретних послань: деталі

Новини

Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Вчора, 18:26

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua