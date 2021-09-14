Google отримав штраф на $177 млн за монопольні зловживання

Компанію звинуватили у порушенні правил конкуренції на ринку мобільних ОС

Південнокорейський антимонопольний регулятор оштрафував американську компанію Google на $177 млн за надмірне домінування на ринку. Про це повідомляє Korea JoongAng Daily.

Як зазначили у відомстві, компанія зловживала своїм домінантним місцем для усунення конкурентів з ринку мобільних операційних систем. У Google нібито домагалися укласти угоди з виробниками смартфонів, щоб вони не встановлювали на свої пристрої модифіковані версії операційної системи Android. Антимонопольне відомство вважає, що такі дії заважали розробці інноваційних операційних систем для мобільних пристроїв.

За даними регулятора, дії монополіста, зокрема, завадили Samsung Electronics представити смарт-годинник у 2013 році, розумний динамік LG Electronics у 2018 році та розумне телебачення Amazon у період з 2018 до 2019 року.

Також зазначається, що частка світового ринку мобільних ОС компанії Google зросла з 38% у 2010 році до 97,7% у 2019.

Південнокорейський антимонопольний регулятор розпочав розслідування відносно компанії Google у 2017 році після скарг на те, що Google обмежує конкуренцію, змушуючи виробників смартфонів встановлювати власні програми на головному екрані телефонів, включаючи пошукову систему за замовчуванням, в обмін на безкоштовне використання системи Android OS.

Нагадаємо, Google заблокував акаунти співробітників афганського уряду.

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