Головна Техно Телеком
search button user button menu button

У роботі сервісу Cloudflare стався масштабний збій: все, що наразі відомо

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У роботі сервісу Cloudflare стався масштабний збій: все, що наразі відомо
Сайт «Главкома» тимчасово був недоступним
фото: скриншот з сайту «Главкома»

Акції Cloudflare впали на 4%

У компанії Cloudflare, яка надає послуги з кібербезпеки та захисту від DDoS-атак і використовується значною кількістю вебсайтів, стався масштабний збій. Через це виникли проблеми з доступом до багатьох популярних онлайн-платформ, таких як X, ChatGPT, Spotify, Canva, PayPal, Uber та інших. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, були недоступні українські новинні сайти, серед яких «Главком», «Українська правда», Hromadske, «Уніан», «Інтерфакс-Україна», «Дзеркало тижня», «24 канал» та інші. Деякі з них вже знову доступні.

Заява компанії

Причини збою в роботі Cloudflare наразі невідомі, компанія заявляє, що проводить розслідування щодо інциденту. За попередньою інформацією, перед збоєм проводилися регламентні роботи в деяких регіонах, і це могло стати причиною проблем.

«Виправлення було впроваджено, і ми вважаємо, що інцидент наразі вирішено. Ми продовжуємо моніторинг на наявність помилок, щоб переконатися, що всі послуги повернулися до нормального стану», – йдеться у повідомленні.

Як стверджує Bloomberg, представник Cloudflare заявив, що компанія зафіксувала «сплеск незвичайного трафіку» до однієї зі своїх служб близько 6:20 ранку за східним часом, що спричинило помилки в роботі частини трафіку, що проходить через її мережу.

«Ми ще не знаємо причину сплеску незвичайного трафіку», – додав представник. «Ми всі працюємо над тим, щоб весь трафік обслуговувався без помилок».

Акції Cloudflare впали на 4% на передторгових торгах.

Коли ще були збої у роботі сервісу?

За останні кілька років компанія зазнала кількох збоїв у роботі. У липні 2019 року через помилку в програмному забезпеченні Cloudflare одна частина її мережі вичерпала обчислювальні ресурси, що призвело до відключення тисяч вебсайтів, включаючи Discord, Shopify Inc., SoundCloud і Coinbase, по всьому світу на 30 хвилин. У червні 2022 року Cloudflare зазнала збою, який вплинув на трафік у 19 її дата-центрах, що також призвело до закриття основних вебсайтів і сервісів протягом інциденту, який тривав близько півтори години.

Програмне забезпечення Cloudflare використовується сотнями тисяч компаній по всьому світу, виступаючи буфером між їх вебсайтами та кінцевими користувачами і працюючи над захистом їх сайтів від атак, які можуть перевантажити їх трафіком.

Минулого року несправне оновлення програмного забезпечення від компанії з кібербезпеки CrowdStrike Holdings Inc. призвело до збою мільйонів пристроїв, що працюють на системах Windows від Microsoft Corp., що спричинило перебої в роботі багатьох галузей, зокрема авіаперевезень, банків та охорони здоров'я.

Нагадаємо, у квітні 2025 року через технічні оновлення в одного з великих центрів обробки даних, стався тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків. 

Теги: кібератака соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Країна-агресор вже не намагається подобатися українцям, вона робить ставку на їхню зневіру та внутрішні чвари
«Москві потрібен тотальний хаос в Україні». Як російська пропаганда працює на четвертому році великої війни інтерв’ю
22 жовтня, 20:15
У романтичному реаліті-шоу «Холостяк» спробує знайти кохання український актор Тарас Цимбалюк
Мережа вибухнула мемами після прем’єри шоу «Холостяк»
18 жовтня, 18:34
Покоління Z уже відрізняється від своїх батьків і дідусів-бабусь
TikTok замість кохання. Світ накрила сексуальна рецесія Соціум
25 жовтня, 21:00
Гегсет під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обрав «триколорний» аксесуар
Міністр оборони США втрапив у скандал через краватку. Венс став на його захист
18 жовтня, 22:10
Наразі сайт налічує понад 800 тисяч статей
Новий конкурент Вікіпедії: Маск запустив Grokipedia
28 жовтня, 11:17
Данія забороняє користування соцмережами дітям до 15 років
Данія заборонила дітям до 15 років користуватись соцмережами
7 листопада, 18:45
Данія потерпає від кібератаки на уряд і оборонні підприємства
Уряд і оборонні підприємства Данії зазнали масштабної кібератаки
13 листопада, 16:34
Для зумерів шопінг – це подія
Як зумери купують речі: дослідження зафіксувало цікавий тренд
6 листопада, 03:01
У соціальних мережах розгорнулася жвава дискусія щодо доцільності призупинення руху метрополітену під час загальнонаціональної хвилини мовчання
Зупинка руху поїздів метро о 9:00 для вшанування героїв: зареєстровано петицію
17 листопада, 12:29

Телеком

Сайт Сил тероборони зламано: деталі
Сайт Сил тероборони зламано: деталі
У роботі сервісу Cloudflare стався масштабний збій: все, що наразі відомо
У роботі сервісу Cloudflare стався масштабний збій: все, що наразі відомо
Компанія Маска представила оновлену версію Grok 4.1
Компанія Маска представила оновлену версію Grok 4.1
Україна створює суверенний штучний інтелект. Федоров повідомив деталі
Україна створює суверенний штучний інтелект. Федоров повідомив деталі
OpenAI тестує нову функцію у ChatGPT: що відомо
OpenAI тестує нову функцію у ChatGPT: що відомо
У «Дії» стався збій через «Зимову підтримку»
У «Дії» стався збій через «Зимову підтримку»

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua