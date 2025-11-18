У роботі сервісу Cloudflare стався масштабний збій: все, що наразі відомо

Акції Cloudflare впали на 4%

У компанії Cloudflare, яка надає послуги з кібербезпеки та захисту від DDoS-атак і використовується значною кількістю вебсайтів, стався масштабний збій. Через це виникли проблеми з доступом до багатьох популярних онлайн-платформ, таких як X, ChatGPT, Spotify, Canva, PayPal, Uber та інших. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, були недоступні українські новинні сайти, серед яких «Главком», «Українська правда», Hromadske, «Уніан», «Інтерфакс-Україна», «Дзеркало тижня», «24 канал» та інші. Деякі з них вже знову доступні.

Заява компанії

Причини збою в роботі Cloudflare наразі невідомі, компанія заявляє, що проводить розслідування щодо інциденту. За попередньою інформацією, перед збоєм проводилися регламентні роботи в деяких регіонах, і це могло стати причиною проблем.

«Виправлення було впроваджено, і ми вважаємо, що інцидент наразі вирішено. Ми продовжуємо моніторинг на наявність помилок, щоб переконатися, що всі послуги повернулися до нормального стану», – йдеться у повідомленні.

Як стверджує Bloomberg, представник Cloudflare заявив, що компанія зафіксувала «сплеск незвичайного трафіку» до однієї зі своїх служб близько 6:20 ранку за східним часом, що спричинило помилки в роботі частини трафіку, що проходить через її мережу.

«Ми ще не знаємо причину сплеску незвичайного трафіку», – додав представник. «Ми всі працюємо над тим, щоб весь трафік обслуговувався без помилок».

Акції Cloudflare впали на 4% на передторгових торгах.

Коли ще були збої у роботі сервісу?

За останні кілька років компанія зазнала кількох збоїв у роботі. У липні 2019 року через помилку в програмному забезпеченні Cloudflare одна частина її мережі вичерпала обчислювальні ресурси, що призвело до відключення тисяч вебсайтів, включаючи Discord, Shopify Inc., SoundCloud і Coinbase, по всьому світу на 30 хвилин. У червні 2022 року Cloudflare зазнала збою, який вплинув на трафік у 19 її дата-центрах, що також призвело до закриття основних вебсайтів і сервісів протягом інциденту, який тривав близько півтори години.

Програмне забезпечення Cloudflare використовується сотнями тисяч компаній по всьому світу, виступаючи буфером між їх вебсайтами та кінцевими користувачами і працюючи над захистом їх сайтів від атак, які можуть перевантажити їх трафіком.

Минулого року несправне оновлення програмного забезпечення від компанії з кібербезпеки CrowdStrike Holdings Inc. призвело до збою мільйонів пристроїв, що працюють на системах Windows від Microsoft Corp., що спричинило перебої в роботі багатьох галузей, зокрема авіаперевезень, банків та охорони здоров'я.

Нагадаємо, у квітні 2025 року через технічні оновлення в одного з великих центрів обробки даних, стався тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків.