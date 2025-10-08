Головна Техно Телеком
Держсайти Молдови атакували хакери: частина сервісів «лягла»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Держсайти Молдови атакували хакери: частина сервісів «лягла»
Фахівці продовжують моніторити ситуацію і застосовують заходи захисту, щоб мінімізувати наслідки атак
фото: day.kyiv.ua

У Молдові зафіксовано нові спроби DDoS-атак на державну IT-інфраструктуру

Сайти державних установ Молдови зазнали нової DDoS-атаки. Про це у середу повідомила Служба інформаційних технологій та кібербезпеки (STISC) країни, інформує «Главком» із посиланням на NewsMaker.

«В останні години зафіксували нові спроби DDoS-атак на державну IT-інфраструктуру. Ці шкідливі дії спрямовані на те, щоб порушити роботу державних онлайн-сервісів та створити незручності для користувачів», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що через збільшену інтенсивність атак деякі сервіси можуть бути тимчасово недоступні або працювати повільніше, ніж зазвичай.

У STISC додали, що фахівці продовжують моніторити ситуацію і застосовують заходи захисту, щоб мінімізувати наслідки атак і якомога швидше відновити роботу систем.

Нкагадаємо, 6 жовтня, Молдова стала частиною Єдиної зони платежів у євро (SEPA), яка об’єднує 41 європейську країну. Серед переваг системи – безпечні та недорогі перекази в євро.  Інтеграція Молдови в SEPA є історичним моментом для національної фінансової системи та підтверджує європейський курс країни. За даними Національного банку Молдови, у 2024 році між Молдовою та країнами SEPA було здійснено приблизно 830 тис. транзакцій у євро на загальну суму 11,8 млрд. Крім того, понад 60% експорту Молдови припадає на Європейський Союз.

Раніше повідомлялося, що Молдова має шанс стати першою з-поміж східних партнерів, хто відкриє «переговорний кластер» з Європейським Союзом, обійшовши Україну. 

Теги: хакер кібератака Молдова

