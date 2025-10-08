Головна Світ Економіка
Безпрецедентна атака: хакери зламали технологічних та юридичних гігантів США

У скоєному підозрюють китайських хакерів
фото: economictimes.indiatimes.com

Китайські хакери, ймовірно, націлилися на юридичні фірми США

Вашингтонське відділення ФБР розпочало розслідування хакерських атак, здійснених більш ніж на 12 великих американських юридичних та технологічних компаній. Про це повідомила газета The New York Times із посиланням на джерела, пише «Главком».

За їхніми відомостями, однією з компаній, чиї комп'ютерні системи зазнали злому в останні місяці, стала впливова юридична фірма Williams & Connolly, яка представляє інтереси великих американських політиків, включаючи 42-го президента США Білла Клінтона і колишню першу леді та держсекретаря Гілларі Клінтон. Компанія попередила клієнтів, що зловмисники отримали доступ до частини електронного листування, проте конфіденційну інформацію викрали не було.

Як стверджує The New York Times, до атак можуть бути причетні китайські хакери.

Раніше сайт петербурзького аеропорту «Пулково» зазнав атаки з боку хакерів. Його робота була тимчасово призупинена. 

Нагадаємо, у мережі з’явився архів під назвою «diia_users_db_2025», який, за даними народного депутата та фахівця у сфері кібербезпеки Олександра Федієнка, містить інформацію про близько 20 млн громадян. Федієнко попередив, що в базі можуть бути фінансові номери телефонів та електронні адреси, і закликав громадян терміново захистити свої дані. 

До слова,  російське кібершпигунське угруповання Turla, також відоме як Secret Blizzard, здійснює спроби стеження за іноземними дипломатичними представництвами в Москві, зламує місцевих інтернет-провайдерів і перенаправляє трафік жертв. 

хакер робота розслідування інтернет Китай кібератака США

