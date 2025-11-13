Росія заявила про кібератаку на морські термінали

У Росії три дні відбивали хакерську атаку на портові термінали

Російська компанія заявила, що хакери намагалися зірвати експорт через морські термінали

Російська група Port Alliance, яка управляє вантажними терміналами у п’яти російських портах, повідомила про триденну кібератаку, що мала на меті паралізувати роботу портової інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як повідомляє агентство, група Port Alliance, що управляє мережею морських вантажних терміналів, заявила, що протягом трьох днів її системи зазнавали DDoS-атак та спроб злому.

У заяві компанії йдеться, що критично важливі елементи цифрової інфраструктури стали мішенню з метою перешкодити експортним поставкам вугілля та мінеральних добрив через термінали в Балтійському, Чорному, Далекосхідному та Арктичному регіонах.

Росіяни запевняють, що змогли відбити атаку. DDoS-атака, за поясненням фахівців, полягає в перевантаженні серверів великою кількістю фальшивих запитів, що унеможливлює нормальну роботу веб-ресурсів. Port Alliance керує терміналами в п’яти російських портах.

Нагадаємо, що урядові портали та вебсайти оборонних компаній Данії зазнали DDoS-атаки, яка заблокувала доступ до сайтів і перевантажувала сервери, проте втрат даних не сталося. За даними відомства, кібератаку здійснено методом «розподіленої відмови в обслуговуванні» (DDoS), що перевантажує сервери трафіком.

Сайти державних установ Молдови зазнали нової DDoS-атаки. Про це у середу повідомила Служба інформаційних технологій та кібербезпеки (STISC) країни. Наголошується, що через збільшену інтенсивність атак деякі сервіси можуть бути тимчасово недоступні або працювати повільніше, ніж зазвичай. У STISC додали, що фахівці продовжують моніторити ситуацію і застосовують заходи захисту, щоб мінімізувати наслідки атак і якомога швидше відновити роботу систем.