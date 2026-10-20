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Сервіс Spotify протягом року прибрав з рекомендацій 50 млн треків, згенерованих ШІ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сервіс Spotify протягом року прибрав з рекомендацій 50 млн треків, згенерованих ШІ
Spotify посилив боротьбу зі спамом, щоб покращити досвід користувачів
фото: Reuters

За останні шість місяців сервіс Spotify вдосконалив алгоритми рекомендацій

Міжнародний стрімінговий сервіс Spotify протягом 2026 року вилучив 50 млн треків, створених штучним інтелектом, зі своєї системи рекомендацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Spotify.

Spotify повідомляє, що посилив боротьбу зі спамом, щоб покращити досвід користувачів. Окрім цього, платформа видалила понад 75 млн треків, які серйозно або систематично порушували її правила.

Фахівці сервісу дослідили композиції, які слухачі найчастіше пропускали або не хотіли чути. Аналіз показав, що значна частина такого контенту мала ознаки спаму або не становила цінності для аудиторії.

За останні шість місяців сервіс Spotify вдосконалив алгоритми рекомендацій, щоб частіше пропонувати слухачам оригінальну музику від реальних виконавців. Водночас редакційна команда платформи не додає композиції, створені штучним інтелектом, до своїх добірок. Після впровадження цих змін кількість скарг на небажаний контент помітно скоротилася.

Для виявлення спаму компанія використовує комплексний підхід, поєднуючи кілька методів аналізу. Серед них – оцінювання реакцій аудиторії, відстеження моделей завантаження музики, перевірка метаданих і застосування сторонніх інструментів для розпізнавання контенту, створеного ШІ.

Крім того, Spotify стежить за новими способами маніпуляцій із платформою. Зокрема, йдеться про масове завантаження композицій, публікацію дублікатів, маніпулювання пошуковою видачею, створення мереж спам-плейлистів і поширення надмірно коротких треків.

До слова, уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що її офіс працює над тим, аби міжнародні стрімінгові платформи, такі як YouTube і Spotify, не нав'язували російський контент українським користувачам. Вона підкреслила, що це питання інформаційної безпеки, а не заборон.

Теги: штучний інтелект Spotify

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