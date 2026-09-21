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Користувачі ШІ-сервісів подали до суду на провідні технологічні компанії: подробиці

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Користувачі ШІ-сервісів подали до суду на провідні технологічні компанії: подробиці
Серед позивачів є користувачі, які платять за доступ до провідних ШІ-сервісів
фото: з відкритих джерел

Позивачі стверджують, що провідні розробники штучного інтелекту домовилися спільно сповільнювати розвиток технології під приводом безпеки

Проти Anthropic, OpenAI, SpaceXAI та Google подали антимонопольний позов у федеральному суді Північного округу Каліфорнії. Позивачі стверджують, що компанії незаконно домовилися координувати уповільнення розвитку штучного інтелекту, що може обмежувати конкуренцію та зменшувати цінність платних сервісів для користувачів. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Associated Press.

Що стало причиною позову

За даними позову, координація між компаніями значною мірою відбулася 12 вересня. Того дня генеральний директор Anthropic Даріо Амодеї опублікував есе із закликом до галузевої співпраці для уповільнення розвитку ШІ заради посилення заходів безпеки.

Того ж дня керівник OpenAI Сем Альтман, очільник SpaceXAI Ілон Маск та співзасновник Google DeepMind Деміс Хассабіс публічно відреагували на пропозиції Амодеї та висловили їм підтримку.

Водночас позивачі стверджують, що домовленості між компаніями почали формуватися ще раніше. У позові згадується заява від липня 2026 року, яку підписали високопоставлені співробітники кількох провідних ШІ-лабораторій. У ній ішлося про сильний конкурентний тиск, який не дозволяє окремій компанії самостійно сповільнити розвиток технології.

Хто подав позов

Позов подали четверо користувачів, які платять за ChatGPT, Claude, Grok або Gemini. Вони виступають не лише від власного імені, а й як представники запропонованої загальнонаціональної групи платних підписників цих сервісів.

Позивачі не заперечують проти того, щоб кожна компанія самостійно вирішувала сповільнити розробку заради безпеки. Водночас вони вважають, що антимонопольне законодавство забороняє конкурентам домовлятися між собою про спільне обмеження темпів розвитку.

У позові зазначається, що така домовленість може зменшити конкуренцію між компаніями, а отже, і переваги, які споживачі отримують від неї.

Що відповідають компанії

Представники Anthropic, OpenAI, Google та SpaceXAI поки не прокоментували позов Associated Press.

Водночас Даріо Амодеї ще у своєму есе визнавав можливі антимонопольні проблеми координації між ШІ-компаніями. Він запропонував, щоб уряд США виступив посередником у таких переговорах або надав вузький виняток із антимонопольних правил для певних обговорень питань безпеки.

Сем Альтман заявляв, що OpenAI підтримує створення федеральних правил із єдиними вимогами до безпеки передових систем ШІ. Водночас він наголошував, що компаніям не обов'язково чекати на ухвалення відповідного законодавства, щоб працювати над безпекою технології.

Позов стосується дискусії про те, як поєднати швидкий розвиток штучного інтелекту з заходами безпеки. Наразі звинувачення позивачів є предметом судового розгляду.

Глава OpenAI Сем Альтман раніше допускав можливість уповільнення розробки штучного інтелекту через побоювання щодо безпеки передових систем. Він заявляв, що компанія готова змінити темпи роботи, якщо це буде необхідно для підвищення безпеки технологій.

Водночас Альтман зазначав, що OpenAI не може самостійно контролювати темпи розвитку всієї галузі, оскільки інші розробники ШІ можуть продовжувати створювати нові моделі. За його словами, компанія має враховувати можливі ризики від подальшого розвитку технології, але водночас не хоче втрачати конкурентоспроможність.

Тема безпеки стала особливо актуальною на тлі швидкого розвитку генеративного штучного інтелекту та появи систем, здатних виконувати складні завдання без постійного контролю людини. У OpenAI наголошували на необхідності розробляти механізми, які дозволять зменшити потенційні ризики від таких систем.

Заяви Альтмана прозвучали на тлі ширшої дискусії в індустрії щодо того, чи повинні розробники ШІ самостійно домовлятися про обмеження темпів розвитку технологій, чи такі правила мають встановлюватися державою.

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Теги: Gemini технології штучний інтелект OpenAI

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