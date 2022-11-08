Як використовуються станції Starlink під час війни. Держспецзв'язку розповіла деталі

Обладнання використовують центральні органи влади та обласні військові адміністрації

З початку повномасштабної агресії Росії проти України від проєкту USAID (незалежне агентство федерального уряду США) наша держава отримала 5 тис. станцій супутникового зв’язку Starlink. Про це «Главкому» повідомив перший заступник голови Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації України Дмитро Маковський у відповіді на запит.

За словами Маковського, обладнання надійшло в Україну як гуманітарна допомога.

Вказані станції Starlink використовують центральні органи влади, обласні військові адміністрації та підрозділи Держспецзв’язку.

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Маковський зауважив, що державні кошти на придбання, технічне обслуговування та абонентську плату станцій супутникового зв’язку Starlink не використовуються.

Нагадаємо, американське CNN повідомляло, що з 24 жовтня в Україні почалися перебої з роботою терміналів супутникового зв’язку Starlink від SpaceX Ілона Маска. Це стосувалося 1,3 тис. пристроїв, а причина, ймовірно, полягає у фінансуванні. SpaceX стягувала з українських військових $2,5 тис. на місяць за підтримання зв’язку з кожним з терміналів.

Як повідомляв «Главком», наприкінці жовтня мільярдер Ілон Маск і компанія SpaceX заявили, що не припинять роботи супутникової мережі Starlink в Україні, навіть, якщо Пентагон відмовиться її фінансувати.