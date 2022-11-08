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Як використовуються станції Starlink під час війни. Держспецзв'язку розповіла деталі

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Як використовуються станції Starlink під час війни. Держспецзв'язку розповіла деталі
Гуманітарну допомогу надало незалежне агентство федерального уряду США USAID
фото: depositphotos.com

Обладнання використовують центральні органи влади та обласні військові адміністрації

З початку повномасштабної агресії Росії проти України від проєкту USAID (незалежне агентство федерального уряду США) наша держава отримала 5 тис. станцій супутникового зв’язку Starlink. Про це «Главкому» повідомив перший заступник голови Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації України Дмитро Маковський у відповіді на запит.

За словами Маковського, обладнання надійшло в Україну як гуманітарна допомога.

Вказані станції Starlink використовують центральні органи влади, обласні військові адміністрації та підрозділи Держспецзв’язку.

(для перегляду – натисніть на документ)

Маковський зауважив, що державні кошти на придбання, технічне обслуговування та абонентську плату станцій супутникового зв’язку Starlink не використовуються.

Нагадаємо, американське CNN повідомляло, що з 24 жовтня в Україні почалися перебої з роботою терміналів супутникового зв’язку Starlink від SpaceX Ілона Маска. Це стосувалося 1,3 тис. пристроїв, а причина, ймовірно, полягає у фінансуванні. SpaceX стягувала з українських військових $2,5 тис. на місяць за підтримання зв’язку з кожним з  терміналів. 

Як повідомляв «Главком», наприкінці жовтня мільярдер Ілон Маск і компанія SpaceX заявили, що не припинять роботи супутникової мережі Starlink в Україні, навіть, якщо Пентагон відмовиться її фінансувати. 

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Теги: Starlink Ілон Маск Україна гроші

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