Чи відключить Starlink? Маск заспокоїв українців

Маск запевнив у продовженні роботи Starlink в Україні, навіть без допомоги міноборони США

Мільярдер Ілон Маск і компанія SpaceX не припинять роботи супутникової мережі Starlink в Україні, навіть, якщо Пентагон відмовиться її фінансувати. Про це Маск написав у Twitter, посилаючись на обіцянку, яку дав міністру цифрової трансформації України Михайлу Федорову.

«Ще до того, як Міноборони прийшло з відповіддю, я сказав Михайлу Федорову, що SpaceX не відключить Starlink, навіть якщо Міноборони відмовиться надавати фінансування», – написав мільярдер.

Федоров, зі свого боку, підтвердив слова Маска та подякував йому за відповідне рішення.

Нагадаємо, SpaceX 14 жовтня направила в Пентагон запит щодо фінансування терміналів доступу до супутникового інтернету Starlink в нашій країні. Компанія повідомила, що більше не може здійснювати підтримку за свій рахунок.