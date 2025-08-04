The Times: Україна могла отримати дані про вразливості російського підводного флоту

Підводні човни проєкту 955А «Борей-А» є ключовим елементом так званої ядерної тріади Кремля

Головне управління розвідки дізналося секретні дані про новітній атомний підводний російський човен «Князь Пожарський». Інформація може дати змогу дізнатися про вразливості інших підводних човнів РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Розвідники здобули секретні дані про новітній атомний підводний крейсер – стратегічний підводний ракетоносець класу «Борей-А». Він базується в Гаджиєво Мурманської області і входить до складу Північного флоту РФ та є ключовим елементом ядерної тріади Росії.

Унаслідок злому українська розвідка могла дізнатися про вразливості не тільки цієї субмарини, а й усього флоту підводних човнів класу «Борей», який відіграє стратегічну роль для Росії в Арктиці. За останні десять років Росія значно посилила свою військову та економічну присутність в Арктиці. Цей регіон становить стратегічну цінність завдяки багатим, але поки що малорозробленим природним ресурсам, а також новим морським шляхам.

Російські стратегічні підводні човни регулярно проводять патрулювання під льодом в арктичному регіоні, демонструючи військову міць. Одночасно триває активне освоєння природних ресурсів – нафти, газу та мінеральної сировини. Північний флот РФ, у віданні якого перебувають підводні човни проєкту «Борей», систематично проводить навчання в умовах Арктики, включно з плаванням під льодом.

Нагадаємо, фахівці ГУР здобули закриту внутрішню документацію про найновіший підводний човен Росії – атомну субмарину стратегічного призначення К-555 «Князь Пожарський» проєкту 955А «Борей-А». Субмарини мають 16 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет Р-30 «Булава-30», кожна з яких може нести до 10 бойових блоків.

До слова, російський військовий корвет «Бойкий» використовував неправдивий сигнал ідентифікації (АІС) під час проходження через протоку Ла-Манш 22 червня 2025 року, супроводжуючи два нафтові танкери, які перебувають під санкціями.