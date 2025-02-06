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Деяких медиків позбавлятимуть бронювання. Міністерство охорони здоров'я назвало умову

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Деяких медиків позбавлятимуть бронювання. Міністерство охорони здоров'я назвало умову
Фахівців призначатимуть на медичні посади
фото з відкритих джерел

Медичних працівників за запитом мобілізуватимуть у військо

Розбронювання медичних працівників відбуватиметься на запит від Міністерства оборони та командування Медичних сил. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Після запиту Міністерство охорони здоров’я у координації з департаментами охорони здоров’я проводитиме відповідні консультації та формуватиме списки необхідних медпрацівників. Процес буде організовано таким чином, аби забезпечити належне функціонування медичних закладів.

Зазначається, що подання про розбронювання здійснюватимуть керівники медзакладів, відповідно до порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Далі фахівці мобілізуватимуться до Збройних сил чи інших військових формувань, відповідно до їхніх потреб, з призначенням на медичні посади військової служби. При мобілізації укладатимуть контракти строком на один рік.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про повне бронювання працівників медичних закладів державної та комунальної форм власності. Мова про установи громадського здоров'я, установи, що здійснюють діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центри крові.

Раніше дозволялося бронювати 50% працівників медичних закладів від кількості військовозобов’язаних.

Як повідомлялося, наявність відстрочки або бронювання від мобілізації не звільняє українців від обов'язку прибути до територіального центру комплектування за повісткою та оновити свої дані.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження терміну воєнного стану (4220-IX) та мобілізації (4221-IX) до 9 травня 2025 року.

Теги: бронювання від мобілізації мобілізація медик війна Міністерство охорони здоров'я

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