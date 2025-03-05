Макрон розповів, скільки людей планує мобілізувати Росія до 2030 року

Російська Федерація продовжує переозброюватися і до 2030 року планує ще більше посилити свою армію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення Еммануеля Макрона.

Як зазначив президент Франції, Росія хоче збільшити армію на 300 тис. осіб, а також посилити її 3 тис. танками та трьома сотнями винищувачами.

«На цьому тлі, хто може повірити, що сьогоднішня Росія зупиниться на Україні? «Росія стала загрозою для Франції і для Європи вже зараз і на довгі роки вперед», – каже він.

Французький лідер додав, що російська агресія вплинула на весь світ.

«Путінська Росія порушує наші кордони, щоб вбивати опонентів, маніпулює виборами в Румунії та Молдові, організовує цифрові атаки на наші лікарні, щоб заблокувати їх роботу. Ця агресія, здається, не знає кордонів» – каже політик.

Нагадаємо, Емманюель Макрон виступив з публічним зверненням до французького народу.

Як повідомлялося, Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування, щоб захистити Європу замість Сполучених Штатів. Так, французькі винищувачі з відповідним озброєнням можуть бути розгорнуті в Німеччині, оскільки США погрожують вивести свої сили з континенту.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон не планує поїзду до Вашингтона разом з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.