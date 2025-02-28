Ще одна категорія цивільних осіб отримала право на відстрочку від мобілізації

Ті, хто пройшов російський полон, отримали відстрочку від призову

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що дає право на відстрочку від мобілізації для цивільних осіб, які були в полоні російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

Як зауважили в оборонному відомстві, постанова Кабміну унормовує положення Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію» зі змінами від 20 листопада 2024 року.

«Для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації необхідно надати виписку із Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України», – уточнили у Міноборони.

Нагадаємо, 11 квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила новий закон про мобілізацію, згідно з яким військовослужбовці, що повернулися з полону, мають право звільнитися з військової служби в запас. Але якщо вони вирішили продовжити службу, то зможуть отримати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 90 днів.

16 квітня того самого року закон про мобілізацію підписав президент Володимир Зеленський, 17 квітня документ був опублікований у офіційному парламентському виданні «Голос України».

20 листопада 2024 року Верховна Рада ухвалила закон №11531 – право на звільнення тим, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли безвісти під час участі в бойових діях.