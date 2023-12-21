У Twitter стався масштабний збій

Коли усунуть проблеми у Twitter поки невідомо

У користувачів Twitter не відображаються публікації в особистому профілі

У роботі соціальної мережі Twitter стався глобальний збій. Про це повідомляє моніторинговий сайт Downdetector.

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Сьогодні зранку користувачі зафіксували проблеми у роботі соцмережі. Зокрема, не відображаються публікації в особистому профілі.

Нагадаємо, що 12 грудня вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі.

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Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Солнцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.

Як повідомив президент «Київстару», хакери зламали захист оператора через обліковий запис одного зі співробітників.

Станом на вівторок, 19 грудня, працювали 99% базових станцій «Київстару». Мобільний оператор відновив мобільний інтернет в метрополітені Києва та Харкова, а також SMS і міжнародний голосовий роумінг.

20 грудня частина українських користувачів знову заявила про збій у «Київстар».