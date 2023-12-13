Ворожі «шахеди» атакували Одещину: фото наслідків

Один із збитих дронів впав на територію комунального авторемонтного підприємства

Унаслідок атаки постраждало двоє цивільних

Сьогодні вночі, 13 грудня, в Одесі спалахнула пожежа через падіння уламків збитих дронів-камікадзе. Також є пошкодження в Одеському районі. Про це повідомили Сили оборони півдня України у Telegram.

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Зазначається, що на півдні України збили 9 «шахедів». Під прикриттям густого туману дрони заходили на удар з акваторії Чорного моря та з напрямку тимчасово окупованої території Херсонської області.

Один із збитих дронів впав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі. Там спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. Зруйновано ангар, пошкоджено 11 цивільних автівок, три – вигоріли вщент.

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Внаслідок атаки постраждало двоє цивільних – робітників підприємства. Вони отримали опіки. Постраждалих госпіталізували, їх стан задовільний.

В Одеському районі уламками іншого збитого дрона пошкоджено одну з будівель припортової інфраструктури. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, близько 3:00 в Києві пролунала серія потужних вибухів, після яких у місті було оголошено повітряну тривогу.