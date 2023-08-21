У Telegram стався масштабний збій

У месенджері користувачі не могли надіслати повідомлення та оновити чат

У соціальній мережі телеграм ввечері 21 серпня спостерігали збої у роботі. Користувачі жалілися, що вони не могли нормально користуватися мережею.

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Зокрема, серед проблем була неможливість оновити чати «Телеграму». Також там не відправлялися повідомлення.

Раніше повідомлялося, що Telegram дозволить усім користувачам безкоштовно публікувати сторіз.

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До слова, у WhatsApp також з’явилась нова важлива функція для користувачів.