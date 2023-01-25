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Оператор Vodafone збільшує тарифи: скільки доведеться платити

Ірина Глотова
glavcom.ua
Оператор Vodafone збільшує тарифи: скільки доведеться платити
Українцям потрібно буде більше платити за розмови по мобільному телефону
фото: ukr.media

Vodafone підвищить абонплату у тарифах SuperNet 

Мобільний оператор Vodafone вчергове переглянув тарифи зв'язку. У лінійці тарифів передплаченого зв’язку SuperNet уже з лютого абонплата зросте в середньому на 20%. Таку інформацію можна знайти на сайті  оператора.

Починаючи з 10 лютого користувачам тарифу SuperNet доведеться сплатити  мінімум 175 грн на місяць, максимум – 360 грн/місяць.

Смс-повідомленням від мобільного оператора про зміни в оплаті уже встигли «порадіти»  клієнти Vodafone. Вони показали скріни смс у соціальних мережах. оператор 1.jpg (50 KB)

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Водночас, у компанії обіцяють додати користувачам обсягу мобільного інтернету, він збільшиться на 20%-50%, 

  • Вартість базового Vodafone SuperNet Start збільшиться зі 145 на 175 грн/місяць, а обсяг мобільного інтернету складе 15 ГБ замість 10 ГБ.
  • Середній план Vodafone SuperNet Pro включатиме 30 ГБ мобільного інтернету замість 25 ГБ, а його вартість змінюється з 205 на 245 грн/місяць.
  • Топовий тариф Vodafone SuperNet Unlim збільшує обсяг з 50 ГБ до 60 ГБ, а вартість змінюється з 300 на 360 грн/місяць.
  • Тариф Joice збільшує обсяг мобільного інтернету з 10 ГБ до 15 ГБ, а вартість змінюється зі 135 на 170 грн/місяць.

     Нагадаємо, початку повномасштабного вторгнення Росії Vodafone вже вдруге змінює вартість тарифів передплати SuperNet – 1 липня 2022 року їхня вартість зросла також на 20%.

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Теги: телефон мобільний зв’язок тарифи

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