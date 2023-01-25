Оператор Vodafone збільшує тарифи: скільки доведеться платити
Vodafone підвищить абонплату у тарифах SuperNet
Мобільний оператор Vodafone вчергове переглянув тарифи зв'язку. У лінійці тарифів передплаченого зв’язку SuperNet уже з лютого абонплата зросте в середньому на 20%. Таку інформацію можна знайти на сайті оператора.
Починаючи з 10 лютого користувачам тарифу SuperNet доведеться сплатити мінімум 175 грн на місяць, максимум – 360 грн/місяць.
Смс-повідомленням від мобільного оператора про зміни в оплаті уже встигли «порадіти» клієнти Vodafone. Вони показали скріни смс у соціальних мережах.
Водночас, у компанії обіцяють додати користувачам обсягу мобільного інтернету, він збільшиться на 20%-50%,
- Вартість базового Vodafone SuperNet Start збільшиться зі 145 на 175 грн/місяць, а обсяг мобільного інтернету складе 15 ГБ замість 10 ГБ.
- Середній план Vodafone SuperNet Pro включатиме 30 ГБ мобільного інтернету замість 25 ГБ, а його вартість змінюється з 205 на 245 грн/місяць.
- Топовий тариф Vodafone SuperNet Unlim збільшує обсяг з 50 ГБ до 60 ГБ, а вартість змінюється з 300 на 360 грн/місяць.
- Тариф Joice збільшує обсяг мобільного інтернету з 10 ГБ до 15 ГБ, а вартість змінюється зі 135 на 170 грн/місяць.
Нагадаємо, початку повномасштабного вторгнення Росії Vodafone вже вдруге змінює вартість тарифів передплати SuperNet – 1 липня 2022 року їхня вартість зросла також на 20%.
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