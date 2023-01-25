Оператор Vodafone збільшує тарифи: скільки доведеться платити

Українцям потрібно буде більше платити за розмови по мобільному телефону

Vodafone підвищить абонплату у тарифах SuperNet

Мобільний оператор Vodafone вчергове переглянув тарифи зв'язку. У лінійці тарифів передплаченого зв’язку SuperNet уже з лютого абонплата зросте в середньому на 20%. Таку інформацію можна знайти на сайті оператора.

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Починаючи з 10 лютого користувачам тарифу SuperNet доведеться сплатити мінімум 175 грн на місяць, максимум – 360 грн/місяць.

Смс-повідомленням від мобільного оператора про зміни в оплаті уже встигли «порадіти» клієнти Vodafone. Вони показали скріни смс у соціальних мережах.

Водночас, у компанії обіцяють додати користувачам обсягу мобільного інтернету, він збільшиться на 20%-50%,

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