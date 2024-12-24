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Влада РФ може заблокувати популярний месенджер через «відсутність взаємодії» із силовиками

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Влада РФ може заблокувати популярний месенджер через «відсутність взаємодії» із силовиками
WhatsApp залишається єдиним із сервісів корпорації Meta, який не заблокований у Росії
фото з відкритих джерел

Заступник комітету Держдуми: «Блокування можна уникнути, якщо месенджер почне дотримуватися російського законодавства»

Російська влада припускає блокування WhatsApp у країні. Причиною називають відсутність взаємодії месенджера з російськими правоохоронними органами. Про це заявили заступники голови комітету держдуми Росії з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв'язку Олег Матвейчев та Андрій Свинцов, інформує The Moscow Times.

За словами Матвейчева, через WhatsApp активно діють «екстремістські та терористичні організації». Він зазначив, що у низці запланованих терактів зловмисники часто використовували саме цю платформу для листування.

«WhatsApp не має жодного контакту з нашими правоохоронними органами. Там регулярно створюють чати екстремістського характеру, вербують людей. Тому потрібно щось із цим робити, і ми маємо побачити, наскільки даний сервіс буде готовий до співпраці, враховуючи, що ніхто не просить цю структуру про серйозні зміни в модерації. Ми зробили свій крок, тепер «м'яч» на боці WhatsApp», – сказав російський посадовець.

Ще один заступник комітету Держдуми додав, що блокування можна уникнути, якщо месенджер почне дотримуватися російського законодавства.

«WhatsApp та Viber йдуть у минуле, особливо на тлі популярності Telegram. Але я хочу наголосити, що ми ні від кого не відгороджуємося, а лише захищаємо свою безпеку», – заявив Свинцов.

Тим часом WhatsApp залишається єдиним із сервісів корпорації Meta, який не заблокований у Росії. Facebook та Instagram з 2022 року були внесені до Реєстру забороненої інформації за рішенням генеральної прокуратури РФ. 

До слова, 23 грудня трафік відеохостингу YouTube у Росії знизився до 20% від норми. Про це повідомляє «Настоящее время» із посиланням на аналіз директора некомерційної організації «Товариство захисту інтернету» Михайла Климарьова.

«Зараз сервіс моніторингу Google показує 8,5 пойнтів трафіку з РФ. До «уповільнення» це було 40 пойнтів. Тобто зараз приблизно 20% від нормального стану», – написав Климарьов.  Він сказав, що йдеться про «справжнісіньке блокування», додавши, що YouTube де-факто заблокований у Росії.

Нагадаємо, Росія оштрафувала американську компанію Google на 20 децильйонів доларів. Таку суму компанії нарахували за відмову платити штрафи за блокування прокремлівських каналів на YouTube. Так, раніше пропагандистське російське інформагентство ТАСС повідомило, що суд зобов'язав Google відновити канали YouTube, частина з яких була заблокована з 2022 року. Штраф розміром 20 децильйонів доларів у рази більший за обсяг усієї світової економіки.

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Теги: Telegram влада блокування

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