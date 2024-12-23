Росія почала блокувати YouTube: трафік упав до 20% від норми

Кремль обіцяв почати сповільнення YouTube через те, що сервіс не блокує заборонені у Росії російськомовні незалежні ЗМІ

Директор організації «Товариство захисту інтернету»: YouTube де-факто заблокований у Росії

У понеділок трафік відеохостингу YouTube у Росії знизився до 20% від норми. Про це повідомляє «Настоящее время» із посиланням на аналіз директора некомерційної організації «Товариство захисту інтернету» Михайла Климарьова.

«Зараз сервіс моніторингу Google показує 8,5 пойнтів трафіку з РФ. До «уповільнення» це було 40 пойнтів. Тобто зараз приблизно 20% від нормального стану», – написав Климарьов.

Він сказав, що йдеться про «справжнісіньке блокування», додавши, що YouTube де-факто заблокований у Росії.

Зниження трафіку на YouTube фото: Telegram-канал ЗаТелеком

У матеріалі зазначається, що Кремль обіцяв почати сповільнення YouTube через те, що сервіс не блокує заборонені у Росії російськомовні незалежні ЗМІ та незалежних журналістів, а також не дотримується кремлівської політики у висвітленні війни в Україні. Російські користувачі почали скаржитися на проблеми з доступом до відеосервісу в липні.

У грудні кількість скарг на проблеми з доступом до відеосервісу знову зросла, однак цього разу трафік упав на мобільних пристроях, йдеться у матеріалі.

Додамо, що у четвер, 19 грудня, Телеграм-канал Astra повідомляв, що Роскомнагляд погрожував застосувати обмеження проти YouTube.

Тоді російський регулятор стверджував, що Google уже два роки не працює у Росії, не підтримує свої сервери, однак продовжує блокувати російські канали, зазначивши, що вже було заблоковано близько 200 сторінок.

У Роскомнагляді заявили, що підставами для застосування заходів проти YouTube є «численні порушення російського законодавства, неповага до країни та громадян».

Нагадаємо, Росія оштрафувала американську компанію Google на 20 децильйонів доларів. Таку суму компанії нарахували за відмову платити штрафи за блокування прокремлівських каналів на YouTube. Так, раніше пропагандистське російське інформагентство ТАСС повідомило, що суд зобов'язав Google відновити канали YouTube, частина з яких була заблокована з 2022 року. Штраф розміром 20 децильйонів доларів у рази більший за обсяг усієї світової економіки.

До слова, Meta розпочала створення власної пошукової системи на базі штучного інтелекту, яка надаватиме актуальні дані про останні події через чат-бот Meta AI.