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Вʼячеслав Бутко Керуючий партнер інвестпроекту Thomson & French, економічний радник КБФ

Що відбувається в економіці Росії та чи зазнає вона краху?

glavcom.ua
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Економіка Росії
фото з відкритих джерел

Росія має проблеми з ресурсами – працівниками, виробничим капіталом, технологіями, інтенсивність використання яких зараз на межі

Влада Росії створила двоконтурну економічну систему, в якій інструментами фіскальної та монетарної політики ресурси перерозподіляються на користь галузей, які обслуговують потреби війни проти України. Через це «громадянський контур» економіки РФ відчуває дефіцит робочої сили, інвестицій, зазнає високого інфляційного тиску, стикається із подорожчанням кредитування. Цикл «бум-схлопування» має привести до потужного гальмування економіки РФ.

Протягом майже трьох років війни оцінки та прогнози щодо економіки Росії пройшли від очікування швидкого краху, транзитом через здивування її стійкістю, до переконання в її міцності та подальшому швидкому зростанні. Втім, крайнощі – не кращий помічник для об’єктивного погляду. Розберемося без емоцій з причинами нинішньої сильної економічної динаміки РФ (прогноз зростання ВВП на цей рік – 4%) та прогнозами на найближчий час.

Зростання економіки РФ в 2023-2024 роках засноване на наступних факторах:

  • потужні бюджетні вливання в підприємства військово-промислового комплексу (ВПК). Російська статистика з виробництва в обробній промисловості показує, що локомотиви зростання – «готові металеві вироби», «інші транспортні засоби» (тобто, не цивільного призначення), «електронні та оптичні вироби»;
  • великий внесок запасів в зростання ВВП, в яких враховуються в т.ч. сировина та матеріали для майбутнього військового виробництва й військова продукція в незавершеному виробництві – тобто, економіка РФ значною мірою «працює на склад» й чималою мірою на військовий склад;
  • ринковий характер зв’язків ВПК з іншою економікою веде до перетікання частини грошей від ВПК, його робітників (а також родин військовослужбовців) до ринкових секторів, високі доходи працівників ВПК й суміжних галузей штовхають вгору зарплати в ринкових секторах економіки;
  • сплеск приватного споживання на тлі бурхливого підвищення зарплат в ВПК та суміжних секторах (а також високих виплат військовослужбовців);
  • непогана динаміка в роздрібній торгівлі та житловому будівництві, яке потужно стимулюється іпотечним кредитуванням.

Не слід вважати, що влада РФ має проблеми з грошима. Завдяки багаторічному профіциту торгового балансу, внаслідок високих цін на енергоносії та великих обсягів їх експорту, сформовано запас фінансової міцності. Профіцит торгового балансу РФ в 2000-2021 роках в середньому становив 9,3% ВВП на рік. В таких експортоорієнтованих країнах, як Німеччина – 5,3%, Японія – 0,3% (втім, слід враховувати, що ВВП цих країн вдвічі більше ВВП РФ). Торговий баланс Росії залишається профіцитним й після початку війни: 2022р. – 332 млрд. дол., 2023р. – 140 млрд. дол., прогноз на 2024р. – 135 млрд. дол.

Але Росія має проблеми з ресурсами – працівниками, виробничим капіталом, технологіями, інтенсивність використання яких зараз на межі. Доказом є аномальне низьке безробіття (нижче 2,5%) за високої інфляції (офіційно 8,5%, за альтернативним підрахунками – вдвічі вище) та історично рекордна завантаженість виробничих потужностей (завдяки ВПК та суміжникам). Грошей завдяки бюджетному стимулюванню більшає, але невійськових товарів більше не стає. Збільшити випуск товарів можна або підвищивши продуктивність праці, або залучаючи нові трудові ресурси, але ні того ні іншого не має й не буде.

Ресурсів не вистачає, тому влада РФ вимушена їх розподіляти. Збільшення попиту на ресурси в ВПК та суміжних галузях, що оплачуються з бюджету РФ, забирає ресурси з інших секторів, створюючи там їх дефіцит. Зростання доходів в ВПК та пов’язаних галузях призводить до зростання попиту на кредити та пришвидшення інфляції. Той, хто не зможе платити за вищими цінами та вищими кредитним ставками, повинен буде «піти з ринку», звільнивши ресурси, якими скористається російський ВПК. Отже, донедавна стратегія структурної трансформації економіки РФ ґрунтувалася на тому, що певна кількість людей та галузей повинні були економічно виграти – ВПК, його суміжники та працюючи там. Тепер задля продовження війни в Україні, структурна трансформація економіки РФ вимагає, щоб певна кількість людей та галузей економічно програли – у них відберуть кредитні та інвестиційні можливості й, відповідно, майбутні доходи.

Економіка Росії штучно розігнана за рахунок бюджетного стимулу. Такий стимул може підживлювати економіку протягом певного часу, але держава не зможе довго підтримувати попит за рахунок своїх ресурсів на нинішньому рівні інтенсивності, тим більше, що це приводить до масштабного вилучення ресурсів з цивільного сектору економіки та домогосподарств. Щойно російська держава буде вимушена почати згортання бюджетних стимулів, економіка відчутно знизить темпи. Це стандартний цикл «бум-схлопування», який проходили багато економік в період захоплення кейнсіанством в 1960-ті – 1970-ті роки.

Найбільш реальним сценарієм для економіки РФ видається уповільнення темпів зростання починаючи з 2025р. до природно збалансованого рівня, середнього за багато років – 1-1,5% на рік. Прогнози авторитетних міжнародних установ також свідчать на користь такого сценарію – МВФ на 2025 рік прогнозує зростання ВВП РФ на 1,3%, Світовий банк прогнозує зростання в 2025 році на 1,6%, в 2026 році на 1,1%.

Економіка Росії зараз штучно перестрибує вище свого природного тренду. Повернення до тренду майже неминуче, тому швидше за все, в економіці РФ буде суттєве сповільнення. Якщо воно буде підкріплене помітним зниженням світових цін на енергоносії та дієвими санкціями проти російського «тіньового» флоту, це суттєво звузить можливості Росії фінансувати війну проти України.

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Теги: росія економіка держава влада

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