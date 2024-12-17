Брат короля Чарльза може залишити Британію через новий шпигунський скандал

Принц Ендрю знову опинився у центрі скандалу із китайським бізнесменом-шпигуном

Брат короля Великої Британії Чарльза, принц Ендрю, може залишити свою батьківщину після «шпигунського скандалу» з китайським бізнесменом. Про це пише Daily Beast з посиланням на двох близьких друзів принца.

За даними видання, принц втомився від того, що його зображують вигнанцем у британських ЗМІ, і він «серйозно подумує про переїзд до Об'єднаних Арабських Еміратів або Бахрейну». Один із друзів заявив, що не засудить рішення принца Ендрю виїхати, як це раніше зробив принц Гаррі. За словами другого джерела, принц має «широкий спектр контактів» і зможе вести в регіоні продуктивне життя.

У п'ятницю у британських ЗМІ з'явилася інформація про те, що британський суд з міркувань національної безпеки заборонив в'їзд у країну довіреній особі принца Ендрю, який, ймовірно, вважається китайським шпигуном, і міг користуватися своїм впливом на члена монаршої родини.

До цього китайська влада виявила низку випадків шпигунства та спроб розкрадання конфіденційної інформації з-за кордону за допомогою невикористовуваного або занедбаного мережевого обладнання. Міністерство державної безпеки КНР повідомляло, що подібні ситуації серйозно загрожують безпеці кіберпростору.

Як пише Daily Beast, ширяться припущення, що король Чарльз може ще більше віддалитися від свого брата і навіть не запросити його на Різдво на тлі нового скандалу із китайським шпигуном.

У повідомленні в лондонської газети Times говориться, що король «може» заборонити своєму братові приєднуватися до членів королівської сім’ї під час їхньої щорічної прогулянки до церкви в Сандрінгемі.

Підтримуючи тезу статті Times, поінформоване джерело повідомило наступне: «Терпіння Його Величності закінчується. Він підтримує Ендрю багато років, але в кожного є свої межі. Я не бачу, щоб король хотів піти до церкви з кимось, хто дружив із китайським шпигуном».

Букінгемський палац відмовився від коментарів, але інше джерело, наближене до короля повідомило: «Ендрю кінець. Можна було подумати, що буде важко знайти спосіб погіршити ситуацію, але якимось чином йому це вдалося».

Нагадаємо, це не перший скандал за участю брата короля. Після того, як кілька років тому герцог Йоркський через дружбу з фінансистом Джеффрі Епштейном виявився втягнутим у секс-скандал, його позбавили всіх військових звань. Тепер Ендрю навіть не з'являється на публіці і проводить більшу частину часу в своїй резиденції.

До слова, коронація Чарльза III у травні 2023 року коштувала британським платникам податків щонайменше €86 млн. Про це пише The Guardian з покликанням на звіт Міністерства з питань культури, медіа і спорту Великої Британії. Міністерство витратило на святкування приблизно €60 млн, а решта €26 млн пішла на охорону церемонії.