WhatsApp відповів на спроби РФ блокувати месенджер

WhatsApp назвав причину, через яку РФ обмежує доступ до месенджера

WhatsApp пояснив блокування месенджера в Росії та на окупованих територіях

Влада РФ, блокуючи месенджер WhatsApp, порушує права людей на безпечне спілкування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну відповідь месенджера.

«WhatsApp – конфіденційний, за умовчанням захищений наскрізним шифруванням і протистоїть спробам урядів порушити право людей на безпечне спілкування – саме тому російська влада намагається блокувати WhatsApp для понад 100 мільйонів наших користувачів у країні», – йдеться у відповіді.

WhatsApp пообіцяв продовжити робити все можливе, щоб спілкування у месенджері залишалося доступним для людей по всьому світу, включаючи Росію.

Примітно, що Роскомнагляд раніше почав обмежувати дзвінки не тільки через WhatsApp, але й через Telegram. Це пояснювалось «протидією злочинцям» та «зниженням кількості шахрайських викликів».

Telegram у відповідь також наголосив, що бореться зі шкідливим використанням своєї платформи, включаючи заклики до диверсії, насильства та шахрайства.

«Telegram першим впровадив детальні налаштування конфіденційності для дзвінків, щоб кожен користувач міг самостійно визначити, від кого приймати дзвінки, або повністю відключати їх», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву (ЦНС) розповів, що РФ блокує WhatsApp на тимчасово окупованих територіях України та в Росії. Користувачі масово скаржились на проблеми з роботою месенджера.

За даними ЦНС, ситуація демонструє страх окупантів перед вільним спілкуванням та їхнє прагнення повністю підпорядкувати інформаційний обмін власним пропагандистським цілям.