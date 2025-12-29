Головна Техно Телеком
Мобільні оператори допоможуть Держстату порахувати кількість українців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Мобільні оператори допоможуть Держстату порахувати кількість українців
Держстат отримає інформацію про кількість українців за допомогою даних мобільних операторів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Уряд затвердив план державних статистичних спостережень на наступний рік

Кабінет міністрів затвердив план державних статистичних спостережень на 2026 рік. Документ визначає, які саме державні статистичні спостереження проводитимуться у 2026 році та які офіційні статистичні показники будуть сформовані й оприлюднені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Державної служби статистики.

Зокрема, план передбачає проведення експериментальних державних статистичних спостережень, які апробують підходи до збору та обробки даних, що застосовуються в європейській статистичній практиці:

  • оцінка чисельності населення на основі даних операторів мобільного зв’язку;
  • громадське здоров’я;
  • статистика доходів і умов життя (EU-SILC);
  • мультиіндикаторне кластерне обстеження домогосподарств (МІКС);
  • інтегрована короткотермінова статистика підприємств;
  • інтегрована статистика сільськогосподарських господарств;
  • діяльність підприємств залізничного та авіаційного транспорту;
  • споживчі ціни на основі адміністративних даних та даних автоматичного дослідження інтернет-ресурсів;
  • статистика виконання наукових робіт і міжнародної допомоги;
  • водні ресурси, водопостачання та водовідведення.

Документ містить інформацію про набори даних і метадані, які Держстат передає до Євростату відповідно до збірника статистичних вимог ЄС, що є додатком до угоди про асоціацію між Україною та ЄС. «Це забезпечує узгодженість української офіційної статистики з європейською статистичною системою та виконання зобов’язань України у сфері статистики», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п’ятницю, 26 грудня, відбулося перше засідання спеціальної робочої групи, яка займатиметься підготовкою законодавчих пропозицій щодо організації виборів та референдумів.

Як відомо, для проведення виборів в Україні необхідно внести зміни до законодавства. Наразі робота над законопроєктами покладається на Верховну Раду, а вибори можливі лише після встановлення відповідних мирних умов. 

Крім того, ЦВК не може точно визначити, скільки українців реально зможе проголосувати, адже мільйони громадян перебувають за кордоном або не мають виборчої адреси.

До слова, проведення майбутніх виборів в Україні може обійтися державі у щонайменше 20 млрд грн. Останні президентські вибори у 2019 році коштували бюджету близько 2 млрд грн, однак нинішні розрахунки є значно вищими через інфляцію та нові умови.

