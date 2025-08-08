Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Кулінарні книги залишились у минулому: як готує їжу покоління зумерів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Кулінарні книги залишились у минулому: як готує їжу покоління зумерів
Три чверті молоді покоління Z тепер використовують соціальні мережі для натхнення у кулінарії
фото із відкритих джерел

Зумери вважають, що блогери є найбільш надійним джерелом порад щодо приготування їжі

Зумери (молодь, яка народилася з 1997 по 2012 рік) не хочуть готувати за традиційними кулінарними книгами, воліючи черпати ідеї та поради щодо приготування їжі у популярних блогерів. Такими є результати недавнього соціологічного дослідження. Про це пише «Главком» з посланням на Mirror.

Британська компанія Publicis Commerce провела опитування молоді віком від 18 до 27 років. У ньому брали участь 1000 осіб. З'ясувалося, що зумери в середньому витрачають 3:54 на тиждень на перегляд контенту про їжу в соціальних мережах.

Три чверті опитаних звертаються до соцмереж за натхненням на приготування їжі та знаходять улюблені страви та рецепти на просторах соцмереж. Це вдвічі більше за аудиторію, яка покладається на кулінарні книги. Дві третини респондентів стежать за авторами кулінарного контенту. 4 з 10 молодих людей вважають, що інфлюєнсери є найбільш надійним джерелом порад щодо їжі. Вони випереджають знаменитих шеф-кухарів та спеціалізовані ресурси, присвячені приготуванню.

Під час дослідження з'ясувалося, що 32% звертаються до традиційних кулінарних книг, а 45% спілкуються із сім'єю та друзями. Аж 42% опитаних купують продукти за посиланнями, представленими у соцмережах. Їх мотивують промокоди, партнерські посилання. 21% опитаних стверджують, що такий спосіб прискорює процес покупки. 37% учасників дослідження раді, що їм не доводиться шукати інгредієнти десь ще, а 30% зізнаються, що це позбавило їх необхідності ходити в магазини, ще 22% використовують соцмережі, бо тут їм не потрібно складати список покупок.

«Те, як покоління Z робить покупки, очевидно формується під впливом побаченого ними онлайн, причому платформи типу TikTok перетворюють контент про їжу у простий спосіб зробити покупку. Для брендів це означає скорочення проміжку часу між натхненням та покупкою, що має величезні наслідки для того, як люди роблять покупки», – наводить Mirror слова представника компанії Publicis Commerce Стіва Рікеттса.

Дослідження також передбачає, що така тенденція у сфері шопінгу сприятиме появі нового покоління, яке воліє готувати вдома. Третина опитаних зізнаються, що рідко їдять поза домом через брак коштів і часу.

52% опитаних подобається готувати та відкривати для себе нові рецепти, а 42% воліють готувати якісні страви вдома, а не обідати у ресторані чи кафе. 24% опитаних не можуть придумати ідеї для страв без допомоги соціальних мереж, а 63% вважають, що соцмережі спонукають їх куштувати страви, які вони раніше ніколи б не розглядали.

Нагадаємо, раніше компанія Full Frame Insurance провела опитування і з'ясувала, на що орієнтуються зумери  під час планування своїх подорожей.  Майже 60% опитаних заявили, що планували майбутні поїздки з огляду на «привабливість» людей на фотографіях. 

Читайте також:

Теги: книги продукти молодь поради соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фермерські продукти від виробників можна буде придбати у всіх районах міста
Продовольчі ярмарки у Києві 8-13 липня: де можна придбати фермерські продукти
7 липня, 15:31
Французькі виробники сиру та вина попередили про проблеми через мита Трампа
Виробники вина та сиру із Франції бояться мит Трампа
15 липня, 16:27
Адміністрація Трампа збирається спалити 500 тонн продовольства для екстрених потреб
Адміністрація Трампа вирішила спалити 500 тонн печива для дітей з Афганістану та Пакистану
16 липня, 14:58
Для придбання свіжих продуктів також можна відвідати комунальні ринки
Продовольчі ярмарки у Києві 26-27 липня: де можна придбати фермерські продукти
26 липня, 06:44
Ринкові спекуляції та «погана політика» часто також посилюють вплив зростання цін на продукти харчування
Через аномальну спеку підскочили ціни на продукти по всьому світу – FT
22 липня, 08:33
Виставка «Наша земля. Пейзажі українського Криму»
Куди сходити у Києві 28 липня – 3 серпня: дайджест культурних подій
26 липня, 19:04
Аналітики зазначають, що тенденція до здешевлення може охопити не лише українські, а й імпортні яблука
Яблука у столичних супермаркетах: скільки коштують та коли подешевшають
29 липня, 20:23
Сергій Власенко (зліва) і Сергій Пашинський (справа)
Таке вже було. Соцмережі бурхливо відреагували на «факи» у Верховній Раді
31 липня, 19:59
Лісова лілія розмножується досить повільно
У Чорнобильському заповіднику знайдено рідкісну «міфічну» квітку (фото)
31 липня, 19:34

Соціум

Кулінарні книги залишились у минулому: як готує їжу покоління зумерів
Кулінарні книги залишились у минулому: як готує їжу покоління зумерів
У США винайдено краплі, які повертають ідеальний зір на 10 годин щодня
У США винайдено краплі, які повертають ідеальний зір на 10 годин щодня
Британія почала масово відмовляти українцям у постійному притулку
Британія почала масово відмовляти українцям у постійному притулку
У Ростовській області спалахнула пожежа після атаки дронів
У Ростовській області спалахнула пожежа після атаки дронів
Актор серіалу «Дивні дива» зізнався, що регулярно допомагає Україні
Актор серіалу «Дивні дива» зізнався, що регулярно допомагає Україні
Житлова криза в Іспанії поглиблюється: як реагують місцеві мешканці
Житлова криза в Іспанії поглиблюється: як реагують місцеві мешканці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
33K
Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
4174
Стало відомо, хто успадкував майно народного артиста і ексдепутата Яна Табачника
3018
Невідомі змінили розмітку на трасі держзначення під Чернівцями. Як відреагували у мережі

Новини

Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
6 серпня, 18:08

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua