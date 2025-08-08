Кулінарні книги залишились у минулому: як готує їжу покоління зумерів

Зумери вважають, що блогери є найбільш надійним джерелом порад щодо приготування їжі

Зумери (молодь, яка народилася з 1997 по 2012 рік) не хочуть готувати за традиційними кулінарними книгами, воліючи черпати ідеї та поради щодо приготування їжі у популярних блогерів. Такими є результати недавнього соціологічного дослідження. Про це пише «Главком» з посланням на Mirror.

Британська компанія Publicis Commerce провела опитування молоді віком від 18 до 27 років. У ньому брали участь 1000 осіб. З'ясувалося, що зумери в середньому витрачають 3:54 на тиждень на перегляд контенту про їжу в соціальних мережах.

Три чверті опитаних звертаються до соцмереж за натхненням на приготування їжі та знаходять улюблені страви та рецепти на просторах соцмереж. Це вдвічі більше за аудиторію, яка покладається на кулінарні книги. Дві третини респондентів стежать за авторами кулінарного контенту. 4 з 10 молодих людей вважають, що інфлюєнсери є найбільш надійним джерелом порад щодо їжі. Вони випереджають знаменитих шеф-кухарів та спеціалізовані ресурси, присвячені приготуванню.

Під час дослідження з'ясувалося, що 32% звертаються до традиційних кулінарних книг, а 45% спілкуються із сім'єю та друзями. Аж 42% опитаних купують продукти за посиланнями, представленими у соцмережах. Їх мотивують промокоди, партнерські посилання. 21% опитаних стверджують, що такий спосіб прискорює процес покупки. 37% учасників дослідження раді, що їм не доводиться шукати інгредієнти десь ще, а 30% зізнаються, що це позбавило їх необхідності ходити в магазини, ще 22% використовують соцмережі, бо тут їм не потрібно складати список покупок.

«Те, як покоління Z робить покупки, очевидно формується під впливом побаченого ними онлайн, причому платформи типу TikTok перетворюють контент про їжу у простий спосіб зробити покупку. Для брендів це означає скорочення проміжку часу між натхненням та покупкою, що має величезні наслідки для того, як люди роблять покупки», – наводить Mirror слова представника компанії Publicis Commerce Стіва Рікеттса.

Дослідження також передбачає, що така тенденція у сфері шопінгу сприятиме появі нового покоління, яке воліє готувати вдома. Третина опитаних зізнаються, що рідко їдять поза домом через брак коштів і часу.

52% опитаних подобається готувати та відкривати для себе нові рецепти, а 42% воліють готувати якісні страви вдома, а не обідати у ресторані чи кафе. 24% опитаних не можуть придумати ідеї для страв без допомоги соціальних мереж, а 63% вважають, що соцмережі спонукають їх куштувати страви, які вони раніше ніколи б не розглядали.

Нагадаємо, раніше компанія Full Frame Insurance провела опитування і з'ясувала, на що орієнтуються зумери під час планування своїх подорожей. Майже 60% опитаних заявили, що планували майбутні поїздки з огляду на «привабливість» людей на фотографіях.