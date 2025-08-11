Головна Спорт Новини
ЗМІ викрили російських скелетоністів, які підтримували війну в соцмережах

Артем Худолєєв
Російські скелетоністи в Instagram лайкали дописи з Путіним

Скелетоністи з РФ в Instagram підписані на сторінки організацій, які причетні до викрадення українських дітей

Лідери збірної Росії зі скелетону лайкали в Instagram дописи на підтримку війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

Зазначається, що російські скелетоністи в Instagram лайкали дописи з Путіним, російськими військовими. Також вони стежать за сторінками організацій, які підтримують війну та причетні до викрадення українських дітей.

«Зібрані нами докази мають завадити Рукосуєву, Третьяку, Цигановій, Фроловій, Татариченковій, Романову та Лєбєдєву навіть мріяти про повернення на міжнародну арену», – йдеться у дописі

Нагадаємо, юніорська збірна Росії з академічного веслування не зможе взяти участь у першості світу, що пройде у Литві

Литва відмовилася видавати росіянам в'їзні візи, повідомив президент Федерації веслувального спорту Росії Олексій Свірін.

«Ситуація щодо деяких країн залишається складною, і через неможливість отримати візи збірна команда Росії до 19 років не виступить на першості світу», – розповів Свірін.

Раніше веслувальники з країни-агресора пропустили молодіжний чемпіонат світу у Польщі, бо не стали підписувати запропоновані господарями змагань декларації. Першість світу з веслування для спортсменів не старше 23 років проходила в Познані з 23 по 27 липня.

До слова, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

