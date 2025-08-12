У Росії виникла масштабна пожежа на лакофарбовому підприємстві

Точні причини події поки не встановлені

У російському Ярославлі сталась масштабна пожежа в промисловій зоні. За повідомленням місцевих пабліків, горить будівля заводу Ярославської лакофарбової компанії, передає «Главком».

Як повідомили в МНС Росії, пожежа вирує в промисловому приміщенні площею 4500 квадратних метрів. Обрушилася покрівля будівлі. За попередньою інформацією, постраждалих немає, але там могли перебувати працівники.

Пожежу гасять 70 фахівців та 23 одиниці техніки. Очевидці зазначили, що дим від пожежі видно за кілька кілометрів від місця події. будівлі могли перебувати люди.

За даними з відкритих джерел, Ярославська лакофарбова компанія – це виробниче підприємство, яке займається виготовленням лакофарбових матеріалів, таких як фарби, лаки, емалі та інші покриття, що використовуються в будівництві, автомобільній промисловості, меблевому виробництві та інших галузях.

Водночас відомо, що під час війни росіяни використовують різні промислові заводи та фабрики для виробництва елементів військової промисловості.

Нагадаємо, у ніч на 3 червня на Заволзькому моторному заводі в Нижегородській області у Росії стався вибух та сильна пожежа.

Очевидці розповіли, що почули біля ЗМЗ сильний вибух та побачили пожежу. За попередньою інформацією, вибухнула вантажівка просто у цеху з хімічними речовинами. Полум'я швидко перекинулося на покрівлю цеху.