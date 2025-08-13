В окупованому Криму попередили про можливе тривале відключення мобільного інтернету

Відсутність мобільного інтернету може затягнутися на невизначений час

Обмеження можуть запровадити «з метою протидії ворожим атакам та забезпечення безпеки громадян»

В тимчасово окупованому Криму влада заявила про ймовірне відключення мобільного інтернету «на тривалий період». Про це повідомили у Міністерстві внутрішньої політики, інформації та зв’язку півострова, передає «Главком» з посиланням на телеграм-канал губернатора Севастополя Михайла Развожаєва.

У відомстві пояснили, що обмеження можуть запровадити «з метою протидії ворожим атакам та забезпечення безпеки громадян», але не уточнили, скільки саме триватиме цей період.

Развожаєв заявив, що тимчасові відрізки обмеження мобільного інтернету можуть збільшуватися, і його відсутність може затягнутися на невизначений час. За словами чиновника, місцеві мешканці «вже давно звикли» до подібних відключень під час атак безпілотників.

