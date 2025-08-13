Головна Країна Події в Україні
В окупованому Криму попередили про можливе тривале відключення мобільного інтернету

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В окупованому Криму попередили про можливе тривале відключення мобільного інтернету
Відсутність мобільного інтернету може затягнутися на невизначений час
Обмеження можуть запровадити «з метою протидії ворожим атакам та забезпечення безпеки громадян»

В тимчасово окупованому Криму влада заявила про ймовірне відключення мобільного інтернету «на тривалий період». Про це повідомили у Міністерстві внутрішньої політики, інформації та зв’язку півострова, передає «Главком» з посиланням на телеграм-канал губернатора Севастополя Михайла Развожаєва.

У відомстві пояснили, що обмеження можуть запровадити «з метою протидії ворожим атакам та забезпечення безпеки громадян», але не уточнили, скільки саме триватиме цей період.

Развожаєв заявив, що тимчасові відрізки обмеження мобільного інтернету можуть збільшуватися, і його відсутність може затягнутися на невизначений час. За словами чиновника, місцеві мешканці «вже давно звикли» до подібних відключень під час атак безпілотників.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що внаслідок окупації Україна позбавилася узбережжя океану. Про це політик повідомив під час пресконференції в Білому домі, пише «Главком».

Росія відібрала в України океанське узбережжя, зазначив американський лідер, вочевидь маючи на увазі півострів Крим та прилеглу акваторію Чорного моря, які РФ незаконно анексувала у 2024 році.

«Росія окупувала значну частину України. Вони окупували дуже цінні території. Ми спробуємо повернути частину цієї території для України. Але вони захопили дуже цінні території. Вони захопили, переважно, океан», – заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що РФ нібито могла б взяти Київ за чотири години, якби окупанти поїхали шосе, але, за його словами, російський генерал вирішив рухатися через сільськогосподарські угіддя.

Також «Главком» писав, що український лідер Володимир Зеленський не буде присутнім на переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці цієї п'ятниці.

«Він не братиме у них участі», – відповів Трамп журналістам.

