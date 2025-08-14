ЦНС: Окупанти блокують WhatsApp на окупованих територіях України

Головна Країна Події в Україні
Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Кремлівські чиновники традиційно заперечують факт блокування

Користувачі на тимчасово окупованих територіях України та в Росії масово скаржаться на проблеми з роботою месенджера WhatsApp – доступ або нестабільний, або повністю відсутній. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає «Главком».

Кремлівські чиновники традиційно заперечують факт блокування. Зокрема, ставленик з питань інформаційної політики Антон Ткачов заявив, що це «звичайні збої» та що «ніхто месенджер не блокував». При цьому раніше лунали пропозиції обмежити роботу WhatsApp нібито через «збитки мобільних операторів» від інтернет-дзвінків.

У ЦНС наголошують, що ситуація вкотре демонструє страх окупантів перед вільним спілкуванням та їхнє прагнення повністю підпорядкувати інформаційний обмін власним пропагандистським цілям.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові не вийдуть з неокупованої частини Донеччини в обмін на припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Ми не вийдемо з Донбасу. Ми не можемо зробити це. Донбас для росіян – це плацдарм для майбутнього нового наступу. Кілька років – і в Путіна буде відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпропетровську області. І не тільки. Також на Харків. Зараз хочуть подарувати їм (росіянам, – «Главком») приблизно 9 тис. кв. км, це близько 30% всієї Донецької області (розмір неокупованої території, – «Главком»), і це плацдарм для нової агресії», – наголосив президент.

Як повідомлялося, російський президент Володимир Путін зараз вимагає для перемир'я трохи менше ніж раніше. Про це, як пише «Главком», в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera заявив радник Кремля із зовнішньої політики, заступник директора Центру європейських та міжнародних досліджень Вищої школи економіки Дмитро Суслов.

Радник зазначив, що під час зустрічі на Алясці лідери можуть обговорювати двосторонній російсько-американський план щодо досягнення перемир'я в Україні. Путін пропонує: відведення ЗСУ з Донбасу, відхід ЗС РФ з Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей при збереженні лінії фронту на інших напрямках, окрім Донбасу, Україна має зобов'язатися не вступати до НАТО.

