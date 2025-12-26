Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Білорусь допомагає РФ наводити «шахеди» на Україну. Президент розповів деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Білорусь допомагає РФ наводити «шахеди» на Україну. Президент розповів деталі
Глава держави анонсував відповіді на дії Білорусі
фото: Офіс президента

Зеленський: «Фактично на дахах звичайних пʼятиповерхівок розташовані антени й інше обладнання, яке допомагає наводити «шахеди»

Російські загарбники намагаються обходити українські захисні позиції перехоплювачів через територію Білорусі. Обладнання для наведення ударних дронів розміщується на житлових будинках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, Білорусь здає свій суверенітет на користь російських агресивних амбіцій. «Це ризиковано для Білорусі. Ми бачимо кроки з «Орєшніком», тепер – з допомогою «шахедам», – каже він.

Зеленський зазначив, що за даними розвідки, обладнання, що використовується в ударах проти України, у населених пунктах Білорусі поруч з кордоном розташовується в тому числі на житлових будинках.

«Фактично на дахах звичайних пʼятиповерхівок розташовані антени й інше обладнання, яке допомагає наводити «шахеди» на обʼєкти в наших західних регіонах. Це абсолютна зневага до людських життів, і важливо, щоб у Мінську перестали із цим гратися. Поінформуємо партнерів та будемо готувати спільні відповіді», – зазначив очільник України.

Нагадаємо, російські ударні безпілотники летять через територію Білорусі, аби обходити українську ППО.

До слова, Росія у війні проти України щодня застосовує ударні БпЛА. Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що разом із цим РФ збільшує виробництво дронів.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський безпілотник Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Зеленський пояснює деталі пропозиції України щодо створення демілітаризованої зони
Мирні переговори. Зеленський пояснив, на яку «маленьку вільну економічну зону» він погодиться відразу
24 грудня, 11:25
Зеленський вважає, що тільки санкційний тиск може змусити Путіна припинити війну
Зеленський розповів, що змусить Путіна завершити війну
20 грудня, 21:27
Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки – президент
Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки – президент
19 грудня, 07:57
Зеленський отримав сигнал підтримки від прем’єра Бельгії
Зеленський підтвердив сигнал Бельгії про допомогу Україні
18 грудня, 15:30
Президент України Володимир Зеленський пояснив, як його візит до Купʼянську вплинув на перемовини
«Це поставило крапку». Як звернення Зеленського з Куп’янську вплинуло на партнерів та перемовини
18 грудня, 12:00
Президент відповів, чи запланована зустріч з Трампом
Президент відповів, чи запланована зустріч з Трампом
16 грудня, 01:19
Axios: Україна передала США відповідь на новий проєкт мирного плану
Axios: Україна передала США відповідь на новий проєкт мирного плану
10 грудня, 22:54
Президент зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії
Зеленський прибув до Лондона: програма переговорів
8 грудня, 12:36
Потяг прибуває до зруйнованого вокзалу у Фастові
Рух поїздів через Фастів після нічного удару по вокзалу відновлено (відео)
6 грудня, 14:13

Телеком

Білорусь допомагає РФ наводити «шахеди» на Україну. Президент розповів деталі
Білорусь допомагає РФ наводити «шахеди» на Україну. Президент розповів деталі
Загроза для смартфонів Android: новий вірус краде банківські дані
Загроза для смартфонів Android: новий вірус краде банківські дані
Ліцензії для грального бізнесу можна буде отримати через «Дію»
Ліцензії для грального бізнесу можна буде отримати через «Дію»
«Пункти незламності» матимуть безперебійний інтернет: рішення уряду
«Пункти незламності» матимуть безперебійний інтернет: рішення уряду
У застосунку «Армія+» з'явилось посвідчення військовослужбовця
У застосунку «Армія+» з'явилось посвідчення військовослужбовця
В Україні з'явився сервіс екстреної допомоги, який працює без мобільного зв’язку
В Україні з'явився сервіс екстреної допомоги, який працює без мобільного зв’язку

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua