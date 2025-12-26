Білорусь допомагає РФ наводити «шахеди» на Україну. Президент розповів деталі

Зеленський: «Фактично на дахах звичайних пʼятиповерхівок розташовані антени й інше обладнання, яке допомагає наводити «шахеди»

Російські загарбники намагаються обходити українські захисні позиції перехоплювачів через територію Білорусі. Обладнання для наведення ударних дронів розміщується на житлових будинках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, Білорусь здає свій суверенітет на користь російських агресивних амбіцій. «Це ризиковано для Білорусі. Ми бачимо кроки з «Орєшніком», тепер – з допомогою «шахедам», – каже він.

Зеленський зазначив, що за даними розвідки, обладнання, що використовується в ударах проти України, у населених пунктах Білорусі поруч з кордоном розташовується в тому числі на житлових будинках.

«Фактично на дахах звичайних пʼятиповерхівок розташовані антени й інше обладнання, яке допомагає наводити «шахеди» на обʼєкти в наших західних регіонах. Це абсолютна зневага до людських життів, і важливо, щоб у Мінську перестали із цим гратися. Поінформуємо партнерів та будемо готувати спільні відповіді», – зазначив очільник України.

Нагадаємо, російські ударні безпілотники летять через територію Білорусі, аби обходити українську ППО.

До слова, Росія у війні проти України щодня застосовує ударні БпЛА. Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що разом із цим РФ збільшує виробництво дронів.