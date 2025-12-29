Головна Техно Телеком
Федоров анонсував запуск 5G у двох містах України вже в січні

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Федоров анонсував запуск 5G у двох містах України вже в січні
Пілотні проєкти 5G розгорнуть у центрах двох міст
Запуск 5G відбудеться в межах пілотних проєктів

У двох містах України в січні запустять 5G. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час прямого ефіру в TikTok, передає «Главком».

За його словами, пілотні проєкти будуть розгорнуті у центрах певних міст.

«Дуже скоро, протягом кількох тижнів ми вже запустимо 5G для цих міст, а точніше частин цих міст. І це буде перший важливий крок, який далі буде масштабуватися. Поступово ми пройдемо цей шлях», – зазначив він.

Федоров зауважив, що такі проєкти важко масштабувати під час повномасштабної війни.

«Тому що треба врахувати військові літаки, радари та інші засоби РЕБ, наприклад, тому що 5G працюють на певних частотах і повинна бути певна сумісність. Тому ми над цим довго працювали, тестували з військовими і буде певний пілот», – пояснив міністр.

До слова, мобільний інтернет нового покоління 5G восени 2025 року почне тестуватися у трьох українських містах – Львові, Харкові та Бородянці. Масштабне покриття значної частини території країни очікують не раніше 2030 року. 

Нагадаємо, що проведення президентських виборів із використанням застосунку «Дія» наразі не планується, і жодних практичних кроків у цьому напрямі не здійснюється. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

