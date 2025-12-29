Федоров повідомив, чи можливі вибори в Україні через «Дію»

Федоров наголосив, що сьогодні обговорення можливості голосування через «Дію» відбувається лише на рівні публічних дискусій

Проведення президентських виборів із використанням застосунку «Дія» наразі не планується, і жодних практичних кроків у цьому напрямі не здійснюється. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час прямого ефіру в TikTok, передає «Главком».

Для запровадження такого формату потрібні законодавчі зміни, а також рішення Верховної Ради та Центральної виборчої комісії.

Федоров наголосив, що сьогодні обговорення можливості голосування через «Дію» відбувається лише на рівні публічних дискусій і не має ні нормативної, ні технічної основи. Водночас ані Міністерство цифрової трансформації, ані команда застосунку не займаються розробкою чи впровадженням такого механізму.

До слова, вибори в Україні можуть відбутися шляхом гібридного голосування – онлайн та офлайн, аби забезпечити якомога вищу явку. Про це заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія на засіданні робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів в особливий або повоєнний період.

Нагадаємо, у п’ятницю, 26 грудня, відбулося перше засідання спеціальної робочої групи, яка займатиметься підготовкою законодавчих пропозицій щодо організації виборів та референдумів.

Як відомо, для проведення виборів в Україні необхідно внести зміни до законодавства. Наразі робота над законопроєктами покладається на Верховну Раду, а вибори можливі лише після встановлення відповідних мирних умов.

Зауважимо, проведення майбутніх виборів в Україні може обійтися державі у щонайменше 20 млрд грн. Останні президентські вибори у 2019 році коштували бюджету близько 2 млрд грн, однак нинішні розрахунки є значно вищими через інфляцію та нові умови.