СБУ створила спеціалізовані центри по всій Україні для протидії російським кібератакам

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
СБУ створила спеціалізовані центри по всій Україні для протидії російським кібератакам
За словами керівника Департаменту кібербезпеки, зміцнення цифрових можливостей СБУ є одним з пріоритетів відомства
фото: СБУ

За час великої війни фахівці Служби безпеки нейтралізували понад 14 тис. масштабних кібератак та критичних кіберінцидентів

Служба безпеки створила регіональні центри забезпечення кібербезпеки в усіх областях України. Їхнє завдання – завчасно виявляти вразливості місцевих об’єктів критичної інфраструктури, попереджати та нейтралізувати кібератаки на ці об’єкти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Департаменту кібербезпеки СБУ Володимира Карастельова.

«Ми робимо акцент на проактивних заходах. Зокрема, на превентивному виявленні вразливостей у системах захисту критичної інфраструктури. Для цього ми розбудували мережу регіональних центрів забезпечення кібербезпеки, що присутні у кожній області. Наші команди знаходяться безпосередньо поруч з важливими об’єктами й готові швидко виявити та нейтралізувати будь-яку кіберзагрозу», – каже він.

З початку повномасштабного вторгнення РФ фахівці Департаменту кібербезпеки нейтралізували понад 14 тис. масштабних кібератак та критичних кіберінцидентів. Більшість ворожих втручань була направлена на ресурси центральних органів влади, стратегічно важливих підприємств енергетичної, транспортної та оборонної галузей тощо.

Карастельов також розповів про одну з найуспішніших кібероборонних операцій СБУ за останній час. Кіберфахівці Служби ретельно вивчили вірус Pterodo, який використовується ворогом, на підставі чого розробили спеціальне програмне забезпечення, яке не дозволяє отримувати російським хакерам дані з пристроїв, заражених зазначеним вірусом.

Таким чином ворог протягом як мінімум тривалого часу не зможе отримати необхідної йому інформації. Важливо підкреслити, що йдеться, зокрема, і про чутливу інформацію, яка знаходиться в електронних системах критично важливих обʼєктів Сил оборони України.

«За нашими підрахунками, цим вірусом-шпигуном в Україні за останні роки заражено приблизно 18 тис. пристроїв. Ми довго думали, як протидіяти цьому вірусу. Кілька місяців його вивчали і нарешті знайшли вразливість. Розробили програмне забезпечення, яке дозволяє не чистити кожен заражений пристрій, а зашифровувати викрадену інформацію на етапі її транзиту до зловмисників. Це одна з успішних кібероперацій СБУ, про які нещодавно т.в.о. голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара доповідав президенту України», – наголосив посадовець.

Як підкреслив очільник Департаменту кібербезпеки, для посилення кіберстійкості України СБУ в постійному режимі співпрацює з іншими державними органами, операторами об’єктів критичної інфраструктури та експертною спільнотою. Крім цього, Служба безпеки України на постійній основі обмінюється здобутим досвідом із міжнародними партнерами.

