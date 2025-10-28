Мобільний зв'язок під час блекаутів: Умєров пообіцяв взятися за покращення ситуації

Це рішення було ухвалене після обговорення на Ставці верховного головнокомандувача

В Україні збільшать кількість мобільних станцій з резервним живленням для стабільнішого зв'язку під час блекаутів. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, передає «Главком».

Умєров повідомив, що в Україні планується збільшення кількості базових станцій мобільного зв'язку з аварійним живленням, щоб забезпечити стабільну комунікацію під час можливих блекаутів.

Це рішення було ухвалене після обговорення на Ставці верховного головнокомандувача, де обговорювали проблеми, пов'язані з російськими атаками на енергетичні об'єкти та надійність зв'язку в умовах відключень електроенергії.

Секретар РНБО зазначив, що також було підтримано рішення щодо перерозподілу резервних джерел енергії з особливим акцентом на прифронтові райони.

«Ми обговорили пріоритети захисту та конкретні напрямки співпраці з партнерами для зміцнення системи протиповітряної оборони. Одним із важливих кроків є збільшення кількості мобільних станцій з аварійним живленням», – підсумував Умєров.

Раніше голова українського регулятора електронних комунікацій, радіочастот і поштових послуг Лілія Мален заявляла, що базові станції не можуть довгий час працювати без світла. Вона зазначила, що мобільний зв'язок під час відключень потрібно розглядати як «тимчасову можливість».