Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мобільний зв'язок під час блекаутів: Умєров пообіцяв взятися за покращення ситуації

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Мобільний зв'язок під час блекаутів: Умєров пообіцяв взятися за покращення ситуації
Зв’язок під час блекаутів стане стабільнішим
фото з відкритих джерел

Це рішення було ухвалене після обговорення на Ставці верховного головнокомандувача

В Україні збільшать кількість мобільних станцій з резервним живленням для стабільнішого зв'язку під час блекаутів. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, передає «Главком».

Умєров повідомив, що в Україні планується збільшення кількості базових станцій мобільного зв'язку з аварійним живленням, щоб забезпечити стабільну комунікацію під час можливих блекаутів.

Це рішення було ухвалене після обговорення на Ставці верховного головнокомандувача, де обговорювали проблеми, пов'язані з російськими атаками на енергетичні об'єкти та надійність зв'язку в умовах відключень електроенергії.

Секретар РНБО зазначив, що також було підтримано рішення щодо перерозподілу резервних джерел енергії з особливим акцентом на прифронтові райони.

«Ми обговорили пріоритети захисту та конкретні напрямки співпраці з партнерами для зміцнення системи протиповітряної оборони. Одним із важливих кроків є збільшення кількості мобільних станцій з аварійним живленням», – підсумував Умєров.

Раніше голова українського регулятора електронних комунікацій, радіочастот і поштових послуг Лілія Мален заявляла, що базові станції не можуть довгий час працювати без світла. Вона зазначила, що мобільний зв'язок під час відключень потрібно розглядати як «тимчасову можливість».

Теги: мобільні оператори блекаут мобільний зв’язок Рустем Умєров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Запорізька АЕС переживає 10 блекаут з початку великої війни
Шестиденний блекаут на Запорізькій АЕС. Держатомрегулювання бʼє на сполох
29 вересня, 18:06
Блекаут на Чорнобильській АЕС, нові правила переведення військових. Головне за 1 жовтня
Блекаут на Чорнобильській АЕС, нові правила переведення військових. Головне за 1 жовтня
1 жовтня, 21:14
Росія цілеспрямовано вдарила по підстанції у Славутичі, щоб знеструмити ЧАЕС – Зеленський
Росія цілеспрямовано вдарила по підстанції у Славутичі, щоб знеструмити ЧАЕС – Зеленський
1 жовтня, 22:59
Португалія та Іспанія визнані найбільш вразливими до масштабних відключень електроенергії серед країн Європи
Масштабний блекаут в Іспанії та Португалії у квітні: що спричинило відключення світла
4 жовтня, 04:55
У Славутичі розпочалося відновлення електропостачання після атаки РФ
У Славутичі розпочалося відновлення електропостачання після атаки РФ
4 жовтня, 06:24
Кім пояснив, як Миколаївщина готується до можливих «блекаутів»
Кім розповів, як Миколаївщина підготувалася до можливих «блекаутів»
7 жовтня, 06:00
За словами залізничників, ранкові відправлення у всіх напрямках відбулися вчасно
«Укрзалізниця» повідомила, як блекаути вплинули на рух потягів
10 жовтня, 09:06
Зеленський анонсував контракт на 25 систем ППО Patriot після візиту до США
«Дуже хороша новина». Зеленський повідомив про ключовий результат візиту до США
20 жовтня, 10:00
Умєров та Зеленський обговорили порядок денний зустрічей Ставки
Зеленський анонсував трансформацію апарату РНБО
21 жовтня, 16:33

Суспільство

В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 28 жовтня 2025
В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 28 жовтня 2025
Загинув інженер Богдан Змий – розробник розмінувальної машини «Змій»
Загинув інженер Богдан Змий – розробник розмінувальної машини «Змій»
Мобільний зв'язок під час блекаутів: Умєров пообіцяв взятися за покращення ситуації
Мобільний зв'язок під час блекаутів: Умєров пообіцяв взятися за покращення ситуації
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Суми розпочали опалювальний сезон: коли буде тепло в квартирах
Суми розпочали опалювальний сезон: коли буде тепло в квартирах
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2025: традиції та молитва

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua