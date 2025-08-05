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Мобільний інтернет без «мертвих зон»: Президент підписав закон про розвиток мереж

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Мобільний інтернет без «мертвих зон»: Президент підписав закон про розвиток мереж
фото з відкритих джерел

За словами Федорова, якісний зв’язок швидше з’явиться там, де його досі не було

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4321 про прискорене розгортання мобільних мереж. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає «Главком»

«Ми продовжуємо рухатись до амбітної мети – забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком до 2030 року. Закон № 4321 – важливий крок для її досягнення», –написав Федоров. 

За його словами, держава вперше провела «настільки ефективну дерегуляцію у телеком-сфері»на законодавчому рівні. Йдеться про скороченя строків отримання ділянок для будівництва базових станцій із шести до трьох місяців.

Також законодавчо закріплено можливість використовувати пересувні базові станції без ризику демонтажу, що особливо важливо для відновлення зв’язку після бойових дій.

Що зміниться для українців?

  • Якісний зв’язок швидше з’явиться там, де його досі не було, – у селах і в найвіддаленіших куточках країни.
  • Під час поїздок мобільний інтернет не зникатиме – 4G покриватиме ще більше доріг.
  • На деокупованих територіях оператори швидше повертатимуть звʼязок: зможуть ставити пересувні базові станції без зайвої бюрократії.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроєкт № 9549, який передбачає прискорення будівництва базових станцій мобільної мережі. 

До слова, Національна комісія з регулювання електронних комунікацій (НКЕК) затвердила Порядок розгортання малопотужних базових станцій, що є кроком до впровадження європейського регламенту щодо Small cells в Україні.

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Теги: закон інтернет Михайло Федоров мобільний зв’язок

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