Саакашвілі: «Рух нових сил» самостійно братиме участь в парламентських виборах



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Лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі ще не визначився, чи братиме участь у дострокових парламентських виборах Фото: Фокус

Колишній президент Грузії і очільник Одещини наразі не ухвалив рішення щодо своєї участі у виборах

Партія колишнього голови Одеської ОДА і екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі, який нещодавно повернувся в Україну, «Рух нових сил» (РНС) йде на вибори до Верховної Ради самостійно. Про це Саакашвілі заявив у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.

«Подивившись знову на цих старих політиків, на ці старі партії, подивившись знову на ці договорняки, на те, що багато хто з них, незалежно від мого особистого ставлення, ще більше підмочив свою репутацію, ніж у них було півтора роки тому, коли мене захоплювали і висилали, ми прийшли до висновку, що треба йти на вибори самостійно. Тому що ми повністю відрізняємося від інших і ідеями, і драйвом, і енергією», - сказав Саакашвілі.

За його словами, РНС іде на вибори самостійно, тому що хоче підтримати «нову хвилю, яку принесла команда президента Володимира Зеленського», та «генерувати великі ідеї».

Саакашвілі заявив, що повернувся в Україну «не грати в політичні ігри», а показати, як виглядає «чесна боротьба за Україну». При цьому Саакашвілі не уточнив, чи піде він сам на вибори за списками своєї партії.

Як повідомляв «Главком», напередодні пан Саакашвілі заявляв, що рішення щодо своєї участі у виборах ухвалить у неділю вранці.