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    Експерт розповів, якими будуть субсидії у наступному році

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    Експерт розповів, якими будуть субсидії у наступному році

    Сергієнко пояснив, яким буде механізм монетизації і чому розділено суму субсидій на дві бюджетні програми

    Сьогодні, 27 листопада у прес-центрі «Главкома» відбулась прес-конференція на тему: «Арифметика бюджету 2019. Субсидії» 

    Директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко проаналізував бюджет 2019 і питання виплат субсидій.

    Експерт розповів, яким буде механізм монетизації і чому розділено суму субсидій на дві бюджетні програми. 

    Трансляцію прес-конференції дивіться тут: 

    Зазначимо, що минулого тижня Міністерство фінансів направило 7,5 мільйона рекомендацій з перевірки достовірності інформації, поданої одержувачами субсидій, завдяки чому вдалося запобігти неефективному використанню 5,9 мільярда гривень бюджетних коштів.

    Раніше віце-прем’єр Павло Розенко заявив, що після внесення змін Кабінетом міністрів до системи надання субсидій в Україні відсіялася велика кількість людей, які отримували субсидії.

     Читайте також матеріал: «Чорна п’ятниця» у Верховній Раді. Як Гройсман і депутати ділили бюджет-2019
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