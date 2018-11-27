Експерт розповів, якими будуть субсидії у наступному році трансляція



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Сергієнко пояснив, яким буде механізм монетизації і чому розділено суму субсидій на дві бюджетні програми

Сьогодні, 27 листопада у прес-центрі «Главкома» відбулась прес-конференція на тему: «Арифметика бюджету 2019. Субсидії»

Директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко проаналізував бюджет 2019 і питання виплат субсидій.

Експерт розповів, яким буде механізм монетизації і чому розділено суму субсидій на дві бюджетні програми.

Трансляцію прес-конференції дивіться тут:

Зазначимо, що минулого тижня Міністерство фінансів направило 7,5 мільйона рекомендацій з перевірки достовірності інформації, поданої одержувачами субсидій, завдяки чому вдалося запобігти неефективному використанню 5,9 мільярда гривень бюджетних коштів.

Раніше віце-прем’єр Павло Розенко заявив, що після внесення змін Кабінетом міністрів до системи надання субсидій в Україні відсіялася велика кількість людей, які отримували субсидії.