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    Експерти розповіли про загрози міжнародного тероризму для України

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    Експерти розповіли про загрози міжнародного тероризму для України

    Фахівці розглянули головні аспекти міжнародного тероризму

    Сьогодні, 4 грудня, в пресцентрі ІА «Главком» відбулась пресконференція: «Загрози міжнародного тероризму. Україна – периферія чи потенційний епіцентр».

    Запрошені гості:

    • Юрій Сиротюк, директор Недержавного аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень» – «Політика державного тероризму в російсько-українській війні»;
    • Артем Конопкін, заступник директора Міжнародного центру вивчення проблем безпеки - «Перспективи ІДІЛ в контексті загибелі аль-Багдаді. Присутність ІДІЛ в Україні»;
    • Денис Москалик, аспірант Національного Інституту стратегічних досліджень, туркознавець – «Лівий тероризм та диверсійні акції в Україні. Загроза міжнародних скандалів»;
    • Олександр Кореньков, волонтер Центру вивчення повстанських рухів – «Глобальний індекс тероризму. Хто хоче звинуватити українські добровольчі формування?»;
    • Юрій Олійник, експерт Недержавного аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень», співзасновник Центру вивчення Африки – «Тероризм як інструмент гібридних воєн - африканський досвід».

    Експерти розглянули головні аспекти міжнародного тероризму, а також рівень загрози для Української держави та суспільства.

    До слова, 15 листопада СБУ заявила про затримання одного з ключових лідерів «ІДІЛ»

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    теракт ІДІЛ тероризм політика надзвичайні ситуації Україна
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