Експерти розповіли про загрози міжнародного тероризму для України

Експерти розповіли про загрози міжнародного тероризму для Українитрансляція
Фахівці розглянули головні аспекти міжнародного тероризму
Сьогодні, 4 грудня, в пресцентрі ІА «Главком» відбулась пресконференція: «Загрози міжнародного тероризму. Україна – периферія чи потенційний епіцентр».
Запрошені гості:
- Юрій Сиротюк, директор Недержавного аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень» – «Політика державного тероризму в російсько-українській війні»;
- Артем Конопкін, заступник директора Міжнародного центру вивчення проблем безпеки - «Перспективи ІДІЛ в контексті загибелі аль-Багдаді. Присутність ІДІЛ в Україні»;
- Денис Москалик, аспірант Національного Інституту стратегічних досліджень, туркознавець – «Лівий тероризм та диверсійні акції в Україні. Загроза міжнародних скандалів»;
- Олександр Кореньков, волонтер Центру вивчення повстанських рухів – «Глобальний індекс тероризму. Хто хоче звинуватити українські добровольчі формування?»;
- Юрій Олійник, експерт Недержавного аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень», співзасновник Центру вивчення Африки – «Тероризм як інструмент гібридних воєн - африканський досвід».
Експерти розглянули головні аспекти міжнародного тероризму, а також рівень загрози для Української держави та суспільства.
До слова, 15 листопада СБУ заявила про затримання одного з ключових лідерів «ІДІЛ»