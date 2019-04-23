Експерти Інституту світової політики розповіли, якою буде зовнішня політика України у найближчі п’ять років



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Якими будуть відносини України з іншими державами та міжнародними інституціями?

Сьогодні, 23 квітня, в прес-центрі ІА «Главком» Інститут світової політики провів презентацію і експертну дискусію на тему «Зовнішня політика України - план п'ятирічки».

Запрошені гості:

Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики; Наталія Іщенко, заступник директора ІСП;

Микола Бєлєсков, заступник директора ІСП з науковий питань.

В рамках заходу співробітники Інституту в формі презентації запропонували своє бачення щодо головних викликів для зовнішньої політики України в 2019-24 роках – у відносинах із державами-сусідами, ЄС і окремими державами Європи, США, НАТО, новими центрами сили.

Окрім того в рамках презентації були надані практичні рекомендації щодо вибудовування відносин на ключових напрямках національної зовнішньої політики.