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    Главком-ТВ

    Експерти Інституту світової політики розповіли, якою буде зовнішня політика України у найближчі п’ять років

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    Експерти Інституту світової політики розповіли, якою буде зовнішня політика України у найближчі п’ять років

    Якими будуть відносини України з іншими державами та міжнародними інституціями?

    Сьогодні, 23 квітня, в прес-центрі ІА «Главком» Інститут світової політики провів презентацію і експертну дискусію на тему «Зовнішня політика України - план п'ятирічки».

    Запрошені гості:

    • Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики; Наталія Іщенко, заступник директора ІСП;
    • Микола Бєлєсков, заступник директора ІСП з науковий питань.

    В рамках заходу співробітники Інституту в формі презентації запропонували своє бачення щодо головних викликів для зовнішньої політики України в 2019-24 роках – у відносинах із державами-сусідами, ЄС і окремими державами Європи, США, НАТО, новими центрами сили.

    Окрім того в рамках презентації були надані практичні рекомендації щодо вибудовування відносин на ключових напрямках національної зовнішньої політики.

    ЄС США НАТО політика Україна
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