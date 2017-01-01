Правила дорожнього руху. Проект «Відповідальні батьки» (прес-конференція)

Представники патрульної поліції України оприлюднять найсвіжішу статистику по ДТП в Україні за рік

Сьогодні, 21 грудня, о 12:40 в прес-центрі агенства «Главком» відбудеться прес-брифінг щодо підсумків роботи Національної програми з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді Traffic Challenge. А саме - запуск тренінгів «Відповідальні батьки» та забезпечення шкіл світловідбиваючими жилетами. А також



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Представники патрульної поліції України оприлюднять найсвіжішу статистику по ДТП в Україні за рік

Сьогодні, 21 грудня, о 12:40 в прес-центрі агенства «Главком» відбудеться прес-брифінг щодо підсумків роботи Національної програми з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді Traffic Challenge. А саме - запуск тренінгів «Відповідальні батьки» та забезпечення шкіл світловідбиваючими жилетами.

А також представники патрульної поліції України оприлюднять найсвіжішу статистику по ДТП в Україні за рік.

Запрошені гості:

Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України;

Ольга Дробишева, голова ГО Traffic Challenge.

Освітній проект «Відповідальні батьки» запустився у містах-мільйонниках: Києві, Дніпрі та Харкові, а також в Івано-Франківську, Хмельницькому та Кривому Розі. На тренінгах навчалися представники поліції, медики, освітяни і громадськість. Всього відбулось 16 тренінгів. Далі ті, хто пройшли тренінги, зможуть використовувати свої знання у професійній і повсякденній діяльності.

Трансляція прес-конференції: