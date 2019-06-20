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    Правозахисники пояснили, чому Україна знову почала видавати політемігрантів

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    Правозахисники пояснили, чому Україна знову почала видавати політемігрантів

    Адвокат і правозахисник прокоментували дії СБУ щодо видачі політичних мігрантів

    До Всесвітнього дня біженців 20 червня в інформаційному агентстві «Главком» працівники Харківської правозахисної групи провели прес-конференцію на тему: «Україна видає політемігрантів. Знову?».

    Запрошені гості:

    • Борис Захаров, правозахисник;
    • Дмитро Мазурок, адвокат; Василь Мельничук, адвокат.

    Захід присвячений стану шукачів притулку в Україні та ганебним діям СБУ, яка видає їх до країни походження, де їх можуть катувати та переслідувати за політичними мотивами.

    Останній випадок трапився 18 червня: працівники СБУ незаконно викрали та видворили до Білорусі експолітв'язня, анархіста Олександра Францкевича.

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