Правозахисники пояснили, чому Україна знову почала видавати політемігрантів трансляція



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Адвокат і правозахисник прокоментували дії СБУ щодо видачі політичних мігрантів

До Всесвітнього дня біженців 20 червня в інформаційному агентстві «Главком» працівники Харківської правозахисної групи провели прес-конференцію на тему: «Україна видає політемігрантів. Знову?».

Запрошені гості:

Борис Захаров, правозахисник;

Дмитро Мазурок, адвокат; Василь Мельничук, адвокат.

Захід присвячений стану шукачів притулку в Україні та ганебним діям СБУ, яка видає їх до країни походження, де їх можуть катувати та переслідувати за політичними мотивами.

Останній випадок трапився 18 червня: працівники СБУ незаконно викрали та видворили до Білорусі експолітв'язня, анархіста Олександра Францкевича.