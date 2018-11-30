Представники духівництва розповіли про роль церкви в сучасній Україні
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Розсилка
Революція гідності: представники різних релігій проаналізували здобутки та наслідки для церков за п'ять останніх роківСьогодні, 30 листопада в прес-центрі «Главкома» відбулась прес-конференція на тему: «5-річчя Революції Гідності: внесок, здобуток, наслідок для Церков України».
Запрошені гості:
- Людмила Филипович, завідувач відділу історії релігії та практичного релігієзнавства відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ, головна редакторка книги «Майдан і Церква: хроніка подій та експертна оцінка» (2014-2015 рр.);
- о. Михайло Димида (УГКЦ),
- о. Георгій Коваленко (УПЦ),
- пастор Анатолій Калюжний (міжконфесійний молитовний намет біля сцени Майдану),
- шейх Саїд Ісмагілов (ДУМУ УММА).
Учасники прес-конференції проаналізували внесок, здобутки та наслідки для церков, їхньої душпастирської та дієвої включеності в сучасні події України.
Трансляцію прес-конференції дивіться тут:
Нагадаємо, напередодні, 29 листопада Вселенський патріархат оприлюднив рішення синоду щодо Томосу для України.
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