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    Представники духівництва розповіли про роль церкви в сучасній Україні

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    Представники духівництва розповіли про роль церкви в сучасній Україні

    Революція гідності: представники різних релігій проаналізували здобутки та наслідки для церков за п'ять останніх років

    Сьогодні, 30 листопада в прес-центрі «Главкома» відбулась прес-конференція на тему: «5-річчя Революції Гідності: внесок, здобуток, наслідок для Церков України».
    Запрошені гості:
    • Людмила Филипович, завідувач відділу історії релігії та практичного релігієзнавства відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ, головна редакторка книги «Майдан і Церква: хроніка подій та експертна оцінка» (2014-2015 рр.);
    • о. Михайло Димида (УГКЦ),
    • о. Георгій Коваленко (УПЦ),
    • пастор Анатолій Калюжний (міжконфесійний молитовний намет біля сцени Майдану),
    • шейх Саїд Ісмагілов (ДУМУ УММА).

    Учасники прес-конференції проаналізували внесок, здобутки та наслідки для церков, їхньої душпастирської та дієвої включеності в сучасні події України.

    Трансляцію прес-конференції дивіться тут: 

    Нагадаємо, напередодні, 29 листопада Вселенський патріархат оприлюднив рішення синоду щодо Томосу для України.


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